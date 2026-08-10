Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da TSİ 15.34'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Medellin şehrinin 18 kilometre güneydoğusunda kaydedilen depremin büyüklüğü 7.4 olarak belirtildi.

DEPREM SABAH SAATLERİNDE VURDU

Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMADA

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba-Curi, deprem sonrasında yaptığı açıklamada Quibdo kentinde yaralananlar bulunduğunu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Cordoba-Curi, artçı sarsıntılar konusunda endişeli olduklarını belirterek ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki yerel yönetimlerle temas halinde olduklarını ve depremin yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.

KATEDRAL AĞIR HASAR ALDI

Deprem esnasında dünyanın en büyük tuğla yapılı katedrallerinden biri olan Metropolitan Katedral Bazilikası ağır hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı