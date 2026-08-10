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Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı
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Galatasaray'da İsmail Jakobs'un özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin teknik heyeti rahatsız ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon da benzer olaylarla adından söz ettiren Jakobs ile Okan Buruk'un özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Galatasaray'da İsmail Jakobs'un özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin teknik heyeti rahatsız ettiği öne sürüldü.

OKAN BURUK JAKOBS İLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Jakobs'un eskortlarla görüştüğüne yönelik iddiaların Galatasaray'da rahatsızlık yarattığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon da benzer olayların yaşanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un oyuncusuyla özel olarak konuştuğu öğrenildi.

"DÜZENLİ BİR İLİŞKİ YAŞAMALISIN"

Okan Buruk'un görüşmede Jakobs'un özel hayatını daha düzenli hale getirmesini istediği öne sürüldü. Buruk'un oyuncusuna acilen düzenli bir ilişki yaşaması gerektiğini ilettiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet K.:

Ne diyecek ben yaptım sen yapma mı diyecek.

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıkemal çelik:

??????

yanıt0
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Haber Yorumlarıvedat cici:

kıskanmıştır bücür

yanıt5
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Okan özel hayata burnunu sokma, hakkın yok, sen sadece antrenman lara katılım ve kamp içi kurallarına karışabilirsin, işine gelmiyorsa yol verirsin gider

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMetin:

gözönündeki kurumsal şirketlerde çalışan insanlar, kanun dışı eylemlerin özel hayat sıfatıyla rahatça yaşayamazlar. gözönünde olmaları kanunsuz hareketlerini de göze sokar. kurumu da şahsı da kamuoyu önünde kötü etkiler. Bu yüzden benzer her kurum bu tip faaliyetleri çalışanına men eder. futbolcu da olsa aynı olur, örnek veriyorum sabancı topluluğundaki bir yönetici de olsa durum aynı olur.

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Haber Yorumlarıpusat alfa:

Sanki bu haberin bir bölümü ve yorumları ölçüyü aşmış hibiy

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