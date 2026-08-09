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Elazığ'da Kaya Oyuğunda Doğal Bal Sürprizi

Elazığ'da Kaya Oyuğunda Doğal Bal Sürprizi
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Elazığ’da sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal bal görenleri şaşırttı.

Elazığ'da sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal bal görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal bal görüntülendi. Mehmet Ali Çağlar, kaya oyuğunda arıların yaptığı doğal balı fark edince cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Kaya içerisindeki arıların oluşturduğu bal ve çevresinde yoğunlaşan arılar görüntülere yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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