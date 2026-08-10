Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut Belediyesi başkan vekili seçimi yapıldı. Ak Parti ve MHP aday göstermedi. Yeni Parti ile CHP aday çıkardı. İlk iki tur oy vermeyen Ak Parti ve MHP'li meclis üyeleri, üç ve dördüncü turda CHP adayına oy verdi. Bu sayede seçimi CHP adayı Seda Dilber kazandı.

YENİ PARTİ İLE CHP YARIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yolsuzluk" ve "Rüşvet" soruşturması kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Bugün ise Etimesgut Belediyesinde başkan vekili seçimi yapıldı. 12 üyesi bulunan Ak Parti ve MHP seçimde aday göstermedi. Seçim, Yeni Parti ile CHP arasında yapıldı. Yeni Parti'nin adayı Memet Özdemir olurken CHP'nin adayı Seda Dilber olarak belirlendi.

İlk iki turda oy kullanmayan Ak Parti ve MHP üyeleri, üç ve dördüncü turda Yeni Parti'ye karşı CHP'nin adayını destekledi. Seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı.

İLK TUR SONUÇLARI

İlk turda 41 oy kullanıldı. 29 geçerli oy kullanıldı. Oy çoğunluğu alınamadığından ikinci tura geçildi. İlk tur oylama sonuçları şu şekilde:

Mehmet Özdemir : 18 oy

Seda Dilber: 11 oy

Boş: 6 oy

Çekimser: 6 oy

İKİNCİ TURDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 29

Geçersiz oy: 4

Boş oy: 8

Seda Dilber: 11

Memet Özdemir: 18

ÜÇÜNCÜ TURDA AK PARTİ VE MHP'Lİ ÜYELER, CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEDİ

İlk iki turda çekimser ve boş oy kullanan Ak Parti ve MHP üyeleri, Yeni Partili aday karşısındaki CHP'li adaya oy verdi. CHP'li aday üçüncü turda üstünlüğü ele geçirdi. Oylamada çoğunluk sağlanamadığı için dördündü tura geçildi. Üçüncü tur oy sonuçları şu şekilde:

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 41

Geçersiz oy:

Boş oy:

Seda Dilber: 22

Memet Özdemir: 19

DÖRDÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 40

Geçersiz oy: 1

Boş oy:

Seda Dilber: 21

Memet Özdemir: 19

Etimesgut Belediyesi başkan vekili seçiminde Ak Parti ve MHP desteğiyle seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı. Dilber belediyenin başkan vekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını 3 Ağustos'ta açıklamıştı.