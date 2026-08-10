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Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yerine belediyede başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermezken Yeni Parti ile CHP, başkanvekilliği için yarıştı. CHP’nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin desteğiyle Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir’e karşı seçimi 4. turda kazanarak Etimesgut Belediyesi başkanvekili oldu.

  • Etimesgut Belediyesi başkan vekili seçimini CHP adayı Seda Dilber kazandı.
  • Ak Parti ve MHP ilk iki turda oy kullanmadı, üçüncü ve dördüncü turda CHP adayını destekledi.
  • Önceki başkan Erdal Beşikçioğlu yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Etimesgut Belediyesi başkan vekili seçimi yapıldı. Ak Parti ve MHP aday göstermedi. Yeni Parti ile CHP aday çıkardı. İlk iki tur oy vermeyen Ak Parti ve MHP'li meclis üyeleri, üç ve dördüncü turda CHP adayına oy verdi. Bu sayede seçimi CHP adayı Seda Dilber kazandı.

YENİ PARTİ İLE CHP YARIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yolsuzluk" ve "Rüşvet" soruşturması kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. 

Bugün ise Etimesgut Belediyesinde başkan vekili seçimi yapıldı. 12 üyesi bulunan Ak Parti ve MHP seçimde aday göstermedi. Seçim, Yeni Parti ile CHP arasında yapıldı. Yeni Parti'nin adayı Memet Özdemir olurken CHP'nin adayı Seda Dilber olarak belirlendi.

İlk iki turda oy kullanmayan Ak Parti ve MHP üyeleri, üç ve dördüncü turda Yeni Parti'ye karşı CHP'nin adayını destekledi. Seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı.

İLK TUR SONUÇLARI

İlk turda 41 oy kullanıldı. 29 geçerli oy kullanıldı. Oy çoğunluğu alınamadığından ikinci tura geçildi. İlk tur oylama sonuçları şu şekilde:

Mehmet Özdemir : 18 oy

Seda Dilber: 11 oy

Boş: 6 oy

Çekimser: 6 oy

İKİNCİ TURDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 29

Geçersiz oy: 4

Boş oy: 8

Seda Dilber: 11

Memet Özdemir: 18

ÜÇÜNCÜ TURDA AK PARTİ VE MHP'Lİ ÜYELER, CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEDİ

İlk iki turda çekimser ve boş oy kullanan Ak Parti ve MHP üyeleri, Yeni Partili aday karşısındaki CHP'li adaya oy verdi. CHP'li aday üçüncü turda üstünlüğü ele geçirdi. Oylamada çoğunluk sağlanamadığı için dördündü tura geçildi. Üçüncü tur oy sonuçları şu şekilde:

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 41

Geçersiz oy:

Boş oy:

Seda Dilber: 22

Memet Özdemir: 19

DÖRDÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Kullanılan oy: 41

Geçerli oy: 40

Geçersiz oy: 1

Boş oy:

Seda Dilber: 21

Memet Özdemir: 19

Etimesgut Belediyesi başkan vekili seçiminde Ak Parti ve MHP desteğiyle seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı. Dilber belediyenin başkan vekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdığını 3 Ağustos'ta açıklamıştı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıyilmazsari59ys@gmail.com:

helal olsun ankaranin yiğit insanlarına insanlık ölmemiş ortada bir kasıt olduğunu haksız işlem yapıldığını görmüş ve rakip demeden bir hakkı teslim etmiş ler selam olsun bu meclis üyelerine zulme boyun eymemisler

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Haber YorumlarıVictor Faith:

lan bi git iki şerden en az şer olanı seçmişler olan bu..

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

zulme boyun eğmemişler mi))

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Haber Yorumlarımutluw can:

seda dilber Akp ye geçecek galiba

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Haber YorumlarıRevolver:

Niye aday göstersinler... ha Kılıçtaroğlunun chp si,.. ha kendileri

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Haber Yorumlarıgizem antalya:

haberi yanlış yorumlamışsınız yeni parti ile chp akepe mhp yarışmış. durum bu

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

gizem arkadaşta onu söylemiş zaten ha chp kazanmış ha akp belki iki gün sonra seçilen başkan akp ye geçer:))

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