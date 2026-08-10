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Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro Haber Videosunu İzle
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid'in ısrarı sürüyor. Nijeryalı futbolcu için yaptığı teklifler sonuçsuz kalan İspanyol ekibinin, reddedilen 120 milyon euroluk teklifin ardından rakamı 150 milyon euroya çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid'in transfer girişimlerinden sonuç alamadığı iddia edildi. İspanyol ekibinin son olarak Osimhen için 120 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

YENİ TEKLİF 150 MİLYON EURO

Atletico Madrid'in ret yanıtına rağmen transferden vazgeçmediği öne sürüldü. İspanyol devinin bu kez Galatasaray'ın kapısını 150 milyon euroluk yeni bir teklifle çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde Osimhen'in transferinde önemli bir aşama kaydedilecek.

OSIMHEN'DEN ATLETICO MADRID'E YEŞİL IŞIK

Nijeryalı golcünün cephesinde ise kararın Galatasaray'a bırakıldığı belirtildi. Osimhen'in kulübünün ayrılığı gerekli görmesi halinde Atletico Madrid'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Transferin geleceğini Galatasaray'ın 150 milyon euroluk olası teklif karşısında vereceği karar belirleyecek.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

Barış 50 Osman 150 ederse futbolu bırakırım .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bırak zaten anlamadığın çok belli

yanıt17
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Haber YorumlarıAhmet Yogurtcu:

futbol birakirim derken hangi mevkii de oynuyorsun.. yoksa izlemeyimi birakacaksin:)) cok uzulur herkes ama birakmaaa..

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıOsman Aslan:

Bu türk futbolu için kabul edilemez,o zaman kampanya başlatalım, imza toplayalım ne bilim saraya yürüyelim ama sen yeterki bırakma

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıfenasi:

yönetim istifa

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Haber YorumlarıAchtung Bitte Bitte:

aylardır bitmedi bunun konusu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Neden manşet değeir var. Her tık biraz kâr demek.

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