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Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı Haber Videosunu İzle
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
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Hint oyuncu Nikita Rawal, katıldığı ödül töreninde kadın bir hayranının beklenmedik davranışıyla şaşkınlık yaşadı. Fotoğraf çektirmek için oyuncunun yanına gelen hayran, Rawal’ı önce yanağından ardından dudaklarından öptü.

Bollywood’un tanınan oyuncularından Nikita Rawal, katıldığı ödül töreninin kırmızı halısında beklemediği bir olayla karşılaştı. Kameralara poz verdiği sırada bir kadın hayranı fotoğraf çektirmek için oyuncunun yanına geldi.

Fotoğraf çekiminin ardından hayranının kendisini yanağından öpmesiyle şaşıran Hintli oyuncu, kısa süre sonra daha büyük bir şok yaşadı. Kadın hayran, oyuncuyu kendisine doğru çekerek dudaklarından öptü.

Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan oyuncu, kendisini geri çekerek hayranından uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından çevredeki görevliler müdahale ederken, kırmızı halıda yaşanan beklenmedik anlar geceye damga vurdu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi de bunun haber değeri ne , boşluk mu dolduruluyor...

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Haber Yorumlarıserkan gündüz:

Hoşuna gitti

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