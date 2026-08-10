Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Bollywood’un tanınan oyuncularından Nikita Rawal, katıldığı ödül töreninin kırmızı halısında beklemediği bir olayla karşılaştı. Kameralara poz verdiği sırada bir kadın hayranı fotoğraf çektirmek için oyuncunun yanına geldi.

Fotoğraf çekiminin ardından hayranının kendisini yanağından öpmesiyle şaşıran Hintli oyuncu, kısa süre sonra daha büyük bir şok yaşadı. Kadın hayran, oyuncuyu kendisine doğru çekerek dudaklarından öptü.

Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan oyuncu, kendisini geri çekerek hayranından uzaklaşmaya çalıştı. Olayın ardından çevredeki görevliler müdahale ederken, kırmızı halıda yaşanan beklenmedik anlar geceye damga vurdu.

Kaynak: Haberler.com