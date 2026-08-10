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Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı Haber Videosunu İzle
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 17.5 saat süren mesainin ardından kabul edilen Çerçeve Yasa teklifi, bugün TBMM'de oylamaya sunulacak. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından başlatıldı.

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

367 VEKİL İMZALADI

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

İŞTE DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması. Bu gerçekleştiğinde, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.

Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor.

Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.

ÖRGÜT MENSUPLARININ GETİRDİĞİ MALZEMELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak.

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hepiniz layık olduğunuz şekilde tarihe yazılacaksınız

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Haber YorumlarıMihrali:

çok doğru söyledin. kırk küsür yıldan beri devam eden, binlerce şehit, o binlerce gazi verdiğimiz, maddi olarak orta ölçekli bir ülkenin bütçesi kadar para harcamak zorunda kaldığımız terörün bitmesine vesile olanların adları tarihe altın harflerle yazılacak. terörden nemalanıp bitmesine karşı duranlar ise tarihin çöplüğüne gömülecek.

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

bu ortamda hiç şehit yakını olmak istemezdim. nereden nereye nereden nereye nereden nereye geldi Türkiye!

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Haber YorumlarıHeisenberg:

ne degişiik bir ülkede yaşıyoruz. birgün söylediğiniz kelimeden dolayı vatan hainide olabilirsiniz , terörstte ilan edilebilirsiniz. kahramanda olabilirsiniz.

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Haber Yorumlarıalidogramaci88@gmail.com:

millet bu oyunu görüyor ve biliyor. Siyasilerde bir oyuncu gibi bu oyunu oynuyor. Yemezler.

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