Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 17 Temmuz 2016 tarihinde sivil kıyafetler ile firar eden FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari döneminde yardım ve yataklık yapan ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanmıştı. Ayşe Alanur Karatepe emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde ve örgütün talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde görev alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, 1 Ağustos 2026 tarihinde Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalanmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, tutuklu Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilmişti.

HER TÜRLÜ YARDIM VE YATAKLIĞI YAPTI

Şüphelinin dijital materyallerinde gerçekleştirilen incelemelerde, e-posta içerisindeki metinlerde; yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek gönderilmesine ilişkin içeriklerin bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, 6 Ağustos 2026 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.

DARBECİ ABLASI ADLİYEDE

Şüphelinin kaldığı tespit edilen otel odasında, şahsa ait 26 AHA 204 plakalı araçta ve Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramalarda; 3 adet telefon, 2 adet SIM kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konulmuştu.

Darbeci Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak savcılığa sek edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı