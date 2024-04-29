1 Mayıs afişleri! İşte en güzel Whatsapp, Facebook, Instagram HD, kaliteli 1 Mayıs kaliteli görseller ve resimler!

1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. 1 Mayıs afişleri! İşte en güzel Whatsapp, Facebook, InstagramHD, kaliteli 1 Mayıs görselleri ve resimleri!

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları, noter ve eczaneler ile birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.

2024 BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Kuyumcular; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalıdırlar. Ancak kuyumcular 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz Arife Günleri gibi resmi tatillerde açıktır.

1 Mayıs afişleri!

1 Mayıs 1976 (Orhan Taylan)

1 Mayıs 1976 (Tan Oral)

1 Mayıs 1980 (Orhan Taylan)

1 Mayıs 1994 (Yılmaz Aysan)

1 Mayıs 2010 (Fahrettin Engin Erdoğan)

1 Mayıs 2013 (Fahrettin Engin Erdoğan).

1 Mayıs 2013 (Fahrettin Engin Erdoğan).

1 Mayıs 2018 (Can Kaya) .

1 Mayıs 2019 (Can Kaya .)

1 Mayıs 2020 (Fahrettin Engin Erdoğan)

1 Mayıs 2021 (Fahrettin Engin Erdoğan)

1 Mayıs 2022 (Fahrettin Engin Erdoğan)