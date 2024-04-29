1 Mayıs afişleri! İşte en güzel Whatsapp, Facebook, Instagram HD, kaliteli 1 Mayıs kaliteli görseller ve resimler!
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu tarihin resmi tatil olup olmadığı ve okulların tatil olup olmadığı merak edilirken 1 Mayıs afişleri de araştırıldı. İşte en güzel Whatsapp, Facebook, Instagram HD, kaliteli 1 Mayıs görselleri ve resimleri!
1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'a denk gelen günlerde ek ders ücreti ödenmez. 1 Mayıs afişleri! İşte en güzel Whatsapp, Facebook, InstagramHD, kaliteli 1 Mayıs görselleri ve resimleri!
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları, noter ve eczaneler ile birlikte tüm kamu kurumları kapalı oluyor.
1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?
1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının mücadele ve hakları için yapılan anma ve kutlama günüdür. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sekiz saatlik iş günü talepleriyle başlayan mücadelelere dayanır. 1 Mayıs 1886'da, Amerika'nın Chicago kentinde işçilerin grev yaparak sekiz saatlik iş günü talep etmesi sonucu, polis ve işçiler arasında çatışmalar yaşandı ve birçok işçi hayatını kaybetti.
2024 BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Kuyumcular; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalıdırlar. Ancak kuyumcular 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz Arife Günleri gibi resmi tatillerde açıktır.
1 Mayıs afişleri!