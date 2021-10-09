58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü, Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmine gitti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Sam'ın konseri ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere birkaç ilçede aynı anda başlayan ve günler süren orman yangını hatırlatarak, Türkiye'nin tarihinde en büyük yangını yaşadıklarını söyledi.

Bu nedenle festival kapsamında hatıra ormanı oluşturduklarını ve ilk fidanları diktiklerini dile getiren Böcek, "Festival bize güç verdi, umut verdi. Festival ve sinema ışığı bir kez daha Antalya ve ülkemizi aydınlattı." dedi.

En İyi Kadın Oyuncu Nihal Yalçın, En İyi Erkek Oyuncu Tarhan Karagöz

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Oyuncu Tarhan Karagöz, ödül aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ödülü beklemediğini ifade eden Karagöz, kendisine ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödülünü alan oyuncu Nihal Yalçın da ekibine destek teşekkür etti. Çok incelikli ve keyifli bir iş çıkardıklarını dile getiren Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm. Güçlü rakiplerim yoktu büyük ihtimalle. Bu ödül çok kıymetliydi. Yaptığım işin emeğinin karşılığı verilmesi çok keyifliydi. İşimi yapabildiğim ve ödüllendirildiğim için çok mutluyum. Oldukça yoğun kadınla filmi çektik." diye konuştu.

En İyi Film, Okul Tıraşı

En İyi Senaryo Ödülü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet'e, En İyi Yönetmen "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na verildi.

En İyi Film ise Ferit Karahan'ın yönettiği "Okul Tıraşı" seçildi. Ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan alan yönetmen Karahan, "Bu ödülü, salgından etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere tüm Kovid-19 mağdurlarına adıyorum." dedi.

(Sürecek)