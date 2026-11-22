BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencisi Zehra Karadaş (22), okul giderlerini karşılayıp harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapıyor. Müşteri olarak bindiği takside sohbet ettiği araç sahibinin, "Taksimde çalışacak şoför arıyorum" sözleri üzerine işe başladığını söyleyen Karadaş, "Üniversite eğitimimi sürdürürken boş zamanlarımda çalışıyorum. Kazandığım para ile ihtiyaçlarımı karşılıyorum" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Karadaş, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. Üniversite eğitimi için İzmir'den Bursa'ya gelen Karadaş, ailesine yük olmamak ve okul giderlerini karşılamak için taksi şoförlüğüne başladı. Araç sahibinin, "Taksimde çalışacak güvenilir bir şoför arıyorum" sözlerini fırsat bilen Karadaş, "Takside ben çalışabilirim" demesi üzerine direksiyon başına geçti. Ders programına göre çalışma saatlerini ayarlayan Karadaş, amfideki matematik derslerinin ardından soluğu taksi durağında alıyor. Bursa sokaklarında direksiyon sallayan Karadaş, kazandığı parayla hem eğitim masraflarını hem de günlük yaşam giderlerini karşılıyor.

MÜŞTERİ OLARAK BİNDİĞİ TAKSİDE İŞE BAŞLADI

Zehra Karadaş, "Taksicilik birazcık böyle spontane gelişti. Ben daha çok araba kullanmayı seviyordum. İşe de ihtiyacım vardı. Bir gün taksiye müşteri olarak bindim. Sohbet ederken onların da eleman aradığını duydum. O şekilde başvurdum, kabul edildi. Çok hızlı gelişti. Harçlıklarım için çalışıyorum. Tepkiler çok güzel. Öncelikle ben tepki alacak bir iş olacağını bu kadar beklemiyordum. Ama tepkiler gerçekten çok güzel geldi. Ben de çok mutlu oluyorum insanlar mutlu olduğu zaman" dedi.

KADIN MÜŞTERİLER KENDİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR

Kadın müşterilerin kendilerini güvende hissettiğini söyleyen Karadaş, "Özellikle erkek müşteriler bindiği zaman böyle bir şaşırıyorlar. Hani beklemiyorlar tabii kadın sürücü olmasını. Bakmadan biniyorlar, öne biniyorlar genelde. Böyle beni görünce bir çekiniyorlar. Eğer görüp binerlerse arkaya oturuyorlar genelde. Kadın müşterilerim özellikle çok mutlular, kendilerini daha güvenli hissettiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı