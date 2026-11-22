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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan olay, korkunç bir ölümle sonuçlandı. Neha Bisht isimli fenomenin paylaşımlarını uzun süredir takip eden Abhinav adlı adam, genç kadına tek taraflı ilgi duymaya başladı. Chennai kentinde bir bilişim şirketinde çalışan Abhinav, fenomenin başka biriyle evlenmeye hazırlandığını öğrenince Delhi'ye gitti. Genç kadının evine izinsiz giren adamın evlilik isteğinde bulunması üzerine çıkan olaylarda kan döküldü.

BAŞKASIYLA EVLENECEĞİNİ ÖĞRENİNCE EVİNE GİTTİ

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinden olan Abhinav, Neha Bisht'in videolarını düzenli olarak izliyordu. Zamanla genç kadına karşı tek taraflı duygular beslemeye başlayan adam, fenomenin aralık ayında evleneceğini öğrenince harekete geçti.

Abhinav, 7 Kasım'da Doğu Delhi'nin Madhu Vihar bölgesindeki eve gitti. Genç kadının evde bulunduğu sırada içeri izinsiz giren adam, Bisht ile evlenmek istediğini söyledi.

AİLESİ VE KOMŞULARI DARBEDEREK AĞIR YARALADI

Abhinav'ın eve girmesi üzerine aile üyeleri ve komşularla arasında arbede yaşandı. İddiaya göre genç adam, çevredeki kişiler tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Abhinav'ı sırtında ve bacağında ciddi yaralarla buldu.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu belirlendi. Birden fazla hastanede tedavi gören Abhinav, saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCE DE EVİNE GİTMİŞ

Polis soruşturmasında dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Abhinav'ın olaydan iki veya üç ay önce de fenomenin yaşadığı binaya gittiği belirlendi.

İlk ziyaretinde kendisini genç kadının erkek kardeşinin arkadaşı olarak tanıttığı öne sürülen adam hakkında o tarihte herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.

Neha Bisht ise polise verdiği şikayet dilekçesinde Abhinav'ın aylardır kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Genç kadın, adamın eve izinsiz girdiğini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti.

FENOMENİN BABASI VE BİR KOMŞUSU TUTUKLANDI

Abhinav'ın ölümünün ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi. Polis, Neha Bisht'in 64 yaşındaki babası Virender Bisht ile aileye ait evde kiracı olarak kaldığı belirtilen 34 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada fenomenin erkek kardeşi ile bazı komşuların da olaya karışıp karışmadığı araştırılıyor.

Polis ekipleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemek ve diğer şüphelileri tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARINI PAYLAŞIYORDU

Instagram'da 600 binden fazla takipçisi bulunan Neha Bisht, olaydan önce nişanına ve yaklaşan düğününe ilişkin videolar yayımlıyordu.

Polis incelemelerine göre Abhinav'ın genç kadının evlilik hazırlıklarından haberdar olması, Delhi'ye gitmesinde etkili oldu. Ancak Bisht'in, Abhinav ile karşılıklı bir ilişki yaşadığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Olayla ilgili hem eve izinsiz girilmesine ilişkin şikayet hem de ölümle sonuçlanan darp nedeniyle açılan soruşturmalar sürüyor.