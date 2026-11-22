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UĞUR ASLANHAN / MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Uzmanlar, satılık veya kiralık konutları göstermek için tüketicilerden ücret talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek, taşınmaz gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel alınamayacağı uyarısında bulundu.

Son dönemde bazı emlak işletmelerinin konutları göstermek için vatandaşlardan 2 bin lira ile 5 bin lira arasında ücret talep ettiğine ilişkin şikayetler gündeme gelirken, uzmanlar böyle bir ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi.

Bu konuda mevzuat, taşınmazın gösterilmesi karşılığında ücret alınmasını yasaklarken, sektör temsilcileri yer gösterme hizmeti ile aracılık hizmet bedelinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguluyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Dolayısıyla yalnızca bir daireyi gezdirmek için 'yer gösterme' veya 'ev gezdirme' adı altında ücret istenemez." dedi.

Taşınmaz gösterme belgesi ile ücret talebinin birbirinden ayrılması gerektiğini dile getiren Akdoğan, taşınmaz gösterme belgesinin hangi taşınmazın kime ve ne zaman gösterildiğini kayıt altına aldığını söyledi.

Hakan Akdoğan, belgenin imzalanmasının tek başına yer gösterme ücreti ödeme yükümlülüğü doğurmadığını, aracılık hizmet bedelinin ise ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Akdoğan, tüketicilerin bu tür taleplere ilişkin mesajları, ilanları ve işletme bilgilerini saklayarak Ticaret İl Müdürlüklerine veya CİMER üzerinden şikayette bulunabileceklerini belirtti.

"Sadece taşınmazın gösterilmiş olması ücret talebi için yeterli değil"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de bazı emlak işletmelerinin konut göstermek için önceden ücret, kapora veya hizmet bedeli adı altında ödeme talep ettiğine ilişkin haber ve şikayetlerin kamuoyuna yansıdığını söyledi.

Yönetmelik hükümlerinin bu konuda açık olduğunu vurgulayan Şahin, "Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez." diye konuştu.

Emlak danışmanlığının bilgi, tecrübe, zaman ve emek gerektiren profesyonel bir hizmet olduğuna işaret eden Şahin, danışmanların emeğinin korunması gerektiğini ancak bunun mevzuatta öngörülen aracılık hizmeti ve hizmet bedeli çerçevesinde yapılabileceğini vurguladı.

Şahin, "Sadece taşınmazın gösterilmiş olması, ücret talep etmek için yeterli değildir. Vatandaşlardan konut gösterimi karşılığında ücret talep edilmesi halinde ödeme yapmamalarını, emlak işletmesinin taşınmaz ticareti yetki belgesini kontrol etmelerini ve bu tür talepleri belgeleyerek Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine şikayette bulunmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eksik bilgilendirme şikayetleri de arttı"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise emlak komisyonculuğu yetkisine sahip kişilerin yalnızca konutun satışı veya kiralanması halinde komisyon adı altında ücret alabileceğini söyledi.

Emlakçıların evi göstermek ve konutla ilgili eksiksiz bilgi vermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev satın alacak veya kiralayacak kişinin talep etmesi halinde evi göstermek, gezdirmek ve evle ilgili bilgileri eksiksiz şekilde vermek emlak komisyonculuğunun mesleki sorumluluğudur. Ev gösterme karşılığında ücret talep edilmesi yasal değildir. Tüketiciler bu tür talepleri emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına, kayıtlı olmaları halinde İstanbul Ticaret Odasına (İTO) ve Ticaret Bakanlığına şikayet edebilir."

Küçük, son dönemde konutlara ilişkin eksik bilgilendirme şikayetlerinin arttığını belirterek, bazı ilanlarda asansörün çalışır durumda olup olmadığına ve binaların kentsel dönüşüme girip girmeyeceğine ilişkin bilgi verilmediğini kaydetti.

Bazı emlakçıların satılmış veya kiralanmış konutları hala mevcutmuş gibi göstererek komisyon almaya çalıştığını aktaran Küçük, tüketicilerin bu tür durumları da şikayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA