Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni

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İtalya'da Cagliari ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha kenarında tansiyon yükseldi. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile Cagliari'nin çalıştırıcısı Fabio Pisacane arasında çıkan tartışma, hakemin iki isme de kırmızı kart göstermesiyle sonuçlandı.

SPALLETTI'DEN RAKİBİNE: TOKATLARIM SENİ!

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından birbirine yaklaşan Spalletti ve Pisacane arasında sözlü tartışma başladı. Cagliari teknik ekibinden bir kişinin araya girmesine rağmen gerginlik devam etti.

DAZN'ın maç görüntüleri üzerinden yaptığı dudak okuma analizine göre tartışma, Spalletti'nin Pisacane'ye "Zaman geçirmekte de iyisiniz." demesiyle başladı. İkilinin karşı karşıya gelmesinin ardından Spalletti, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Pisacane ise "Hayır, sen ne yapıyorsun?" yanıtını verdi. Aynı analize göre Spalletti, tartışmanın devamında "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandı.

HAKEM İKİSİNİ DE AFFETMEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Cagliari teknik ekibinden bir isim araya girerek iki çalıştırıcıyı uzaklaştırdı. Ancak Spalletti'nin uzaktan tepkisini sürdürmesi üzerine hakem Marcenaro, deneyimli teknik adama kırmızı kart gösterdi. İtalyan hakem daha sonra Pisacane'yi de kırmızı kartla cezalandırdı.

SPALLETTI: HER ŞEY NORMAL

Yaşananların ardından DAZN'a konuşan Spalletti, tartışmanın nedenini anlattı. İtalyan teknik adam, "Onlara iyi olduklarını, iyi oynadıklarını ve zaman geçirmeyi de bildiklerini söyledim. O da bana 'Zaman geçiriyoruz ne demek, hangi zaman?' dedi. Sonra kırmızı kart çıktı ama her şey normal." ifadelerini kullandı.

PISACANE: BİR SARILMAYLA BİTEBİLİRDİ

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ise yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kırmızı kartın ardından hakeme "Ama ben ne yaptım?" diyerek tepki gösteren Pisacane, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Her şey bir sarılmayla bitebilirdi, üzücü... Spalletti'nin daha dün endişeli olduğu hissini verdiğini düşünüyorum ve bu, hakkımızı teslim ediyor."

İlk yarının sonunda Spalletti ile Yerry Mina arasında yaşanan gerginliği de hatırlatan Pisacane, "Altıncı haftada Juventus, Cagliari'de kazanamayacağı için endişeleniyorsa bu bizi gururlandırmalı." dedi.

İKİ TEKNİK ADAM DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın ardından kırmızı kart gören iki teknik adamın durumuyla ilgili disiplin kararları bekleniyor. Spalletti'nin Juventus'un Lazio ile oynayacağı, Pisacane'nin ise Cagliari'nin Monza ile karşılaşacağı bir sonraki maçta kulübede bulunamayacağı belirtildi.