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Adana Ceyhan'da Selçuk Demir, iddiaya göre kız çocuğunun başını okşadığı için darbedildi

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Adana Ceyhan'da Selçuk Demir, iddiaya göre kız çocuğunun başını okşadığı için darbedildi
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Adana Ceyhan'da zihinsel engelli Selçuk Demir, iddiaya göre kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafından darbedildi. Tedavi sonrası darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu; jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da, sanal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir (40), iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafından darbedildi. Hastanedeki tedavisinin ardından darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medyada, bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk Demir, iddiaya göre bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları olan R.G., A.K. ve D.K. tarafından darbedildi. Demir, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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