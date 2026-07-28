İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 18/7. Sokak, Beştepe Sokak, Çanakkale Caddesi, Esenlik Caddesi, Hacıömerli Akasya Sokak, Hacıömerli Fatih Sokak, Hacıömerli Gül Sokak, Hacıömerli İnönü Caddesi, Hacıömerli İstiklal Caddesi, Hacıömerli Menekşe Sokak, Hacıömerli Yavuz Sokak, Hakan Sokak ve Yunus Emre Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3761968’dir.

BORNOVA

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 479, 479/1, 479/2, 480, 480/1, 481 ve 481/1. sokaklar etkilenecektir. Çalışma numarası 3771368’dir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Kızılay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Atatürk Mahallesi’nde 830/1. Sokak ile İstiklal Caddesi; Kızılay Mahallesi’nde ise 473. Sokak, 511/1. Sokak, 513. Sokak, 513/3. Sokak, İstiklal Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771375’tir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 911. Sokak ile Osmangazi Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3771379’dur.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çamiçi Mahallesi’nde Çağla Sokak, Çam Sokak, Çamiçi Caddesi, Çilek Sokak, Çimen Sokak ve Sedir Sokak; Eğridere Mahallesi’nde ise 8750. Sokak ile Sarmaşık Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771965’tir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Ihlamur Sokak, Öykü Sokak, Poyraz Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi ve Zeytin Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3771383’tür.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’ndeki Yaka Caddesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma numarası 3771388’dir.

KARŞIYAKA

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şemikler Mahallesi’nde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6214, 6214/1, 6215, 6220, 6221/2, 6221/3, 6222, 6223, 6223/1, 6223/2, 6244, 6262, 6262/1, 6263, 6265/1, 6265/3, 6266, 6268, 6269, 6271, 6273, 6274, 6275, 6275/1, 6275/2, 6275/3, 6275/4, 6275/5, 6275/6, 6276, 6276/1, 6276/3, 6276/4, 6276/5, 6276/6, 6276/7, 6277, 6277/1, 6277/2, 6278, 6279, 6280, 6280/1, 6281, 6281/1, 6282, 6283, 6283/1, 6286, 6286/4, 6286/5, 6286/6, 6286/7, 6288, 6288/1, 6288/2, 6289, 6289/1, 6290, 6291, 6292, 6294, 6296, 6297, 6299, 6299/2, 6299/3, 6299/4, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6309/1, 6310 ve 6310/1. sokaklar ile Anadolu Caddesi, Erdoğan Akkaya Sokak, Menekşe Parkı İç Yolu ve Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma numarası 3769506’dır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şemikler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6276. Sokak, 6277/1. Sokak, 6286. Sokak, 6286/4. Sokak, 6286/6. Sokak, 6286/7. Sokak, 6290. Sokak, 6291. Sokak, 6292. Sokak, 6310/1. Sokak ve Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma numarası 3769509’dur.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, Şemikler Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Etkilenecek yerler, 3769506 numaralı çalışmada belirtilen sokak ve caddelerle aynıdır. Çalışma numarası 3769507’dir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1671/4. Sokak, 1705. Sokak, 1849/5. Sokak, 1849/6. Sokak, 1849/8. Sokak, 1851/1. Sokak, 1851/2. Sokak, Cahit Atay Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak ve Şehit Polis Komiser Yardımcısı Zübeyir Durgay Parkı İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3772020’dir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1671. Sokak, 1671/4. Sokak, 1849/6. Sokak, 1853. Sokak, 1853/2. Sokak, 1853/3. Sokak ve Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3772024’tür.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1849/1. Sokak, 1850/1. Sokak ve Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3772027’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent ve Mavişehir mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Atakent Mahallesi’nde 2031, 2032, 2032/2, 2034, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/8, 2034/9, 2035, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4 ve 6370. sokaklar ile Atakent Sitesi İç Yolu, Bestekâr Sadi Hoşses Sokak, Caher Dudayev Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Fazıl Say Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı ve Selçuk Yaşar Sokak; Mavişehir Mahallesi’nde ise Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı İç Yolu ile Opera Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771936’dır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2032. Sokak, 2032/2. Sokak, 6370. Sokak, Bestekâr Sadi Hoşses Sokak ve Selçuk Yaşar Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3771939’dur.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 16.15 arasında, Atakent ve Mavişehir mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Etkilenecek yerler, 3771936 numaralı çalışmada belirtilen sokak, cadde ve yollarla aynıdır. Çalışma numarası 3771937’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6753/10, 6753/13, 6753/14, 6753/4, 6753/6, 6753/7, 6753/8 ve 6753/9. sokaklar ile Bülent Ecevit Caddesi, Esin Sitesi Parkı İç Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3772393’tür.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 6753/21. Sokak’ta elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma numarası 3772082’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bostanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6346 ve 6347. sokaklar ile Cengiz Topel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı etkilenecektir. Çalışma numarası 3772121’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Atakent Mahallesi’nde Aşık Veysel Sokak; Bostanlı Mahallesi’nde 6345, 6347, 6352, 6352/1, 6353 ve 6355. sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi; Yalı Mahallesi’nde ise Nazan Öncel Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3772123’tür.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Atakent Mahallesi’nde 6370. Sokak, Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Bostanlı Mahallesi’nde 6352/1, 6353 ve 6354. sokaklar ile Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Yalı Mahallesi’nde ise 6329/3, 6329/4, 6329/6, 6339, 6340, 6341 ve 6421. sokaklar ile Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3772127’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6327, 6328, 6329, 6329/2, 6330, 6331, 6417 ve 6417/1. sokaklar etkilenecektir. Çalışma numarası 3772129’dur.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6323/1, 6326, 6328, 6329/3, 6329/5, 6330 ve 6417/1. sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi etkilenecektir. Çalışma numarası 3772132’dir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Aksoy Mahallesi’nde 1743. Sokak; Donanmacı Mahallesi’nde ise 1704, 1729, 1730 ve 1737. sokaklar ile Attila İlhan Sokak ve Fazıl Bey Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3774546’dır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1747, 1748, 1751, 1752 ve 1753. sokaklar ile Halim Erker Sokak, Haluk Besen Sokak ve Hasan Tahsin Abakan Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3774547’dir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1750. Sokak, 1780. Sokak, Halim Erker Sokak, Hasan Tahsin Abakan Sokak ve Samim Kocagöz Parkı İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3774548’dir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1751. Sokak, 1752. Sokak, Fazıl Bey Caddesi, Girne Bulvarı ve Haluk Besen Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3774552’dir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1671, 1735, 1748, 1748/1, 1753, 1754, 1756, 1759, 1767 ve 1768. sokaklar ile Fazıl Bey Caddesi ve Girne Bulvarı etkilenecektir. Çalışma numarası 3774553’tür.

ÖDEMİŞ

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce, İnönü ve Kuvvetli mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Günlüce Mahallesi’nde Ödemiş Caddesi; İnönü Mahallesi’nde 520, 750 ve 767. sokaklar ile Ödemiş Caddesi; Kuvvetli Mahallesi’nde ise 1. Kır Sokak, 2. Kır Sokak, 482. Sokak, 503. Sokak, 520. Sokak, 527. Sokak, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, Kır Sokak ve Ödemiş Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771298’dir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Günlüce Mahallesi’nde Artıcak Sokak, Datbey Sokak, Ekinci Sokak, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Seher Sokak; Mursallı Mahallesi’nde ise Ödemiş Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771307’dir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Çamlıca Küme Evleri ile Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3771313’tür.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’ndeki Ovacık Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma numarası 3771319’dur.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1. Beyzade Sokak, 2. Beyzade Sokak, 3. Beyzade Sokak, Allame Sokak, Aydınoğlu Sokak, Berrak Sokak, Çay Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, İmamı Birgivi Sokak, İncir Sokak, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Meydanbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Şaşallı Küme Evleri, Uluselvi Sokak ve Yarbaşı Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3771328’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı Mahallesi’ndeki Bayırlı Küme Evleri’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çalışma numarası 3771334’tür.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Günlüce Mahallesi’nde Artıcak Sokak, Datbey Sokak, Ekinci Sokak, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Seher Sokak; Mursallı Mahallesi’nde ise Ödemiş Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma numarası 3771337’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Köprübaşı Küme Evleri ile Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3771340’tır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3771345’tir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3774519’dur.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dolaylar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Dolaylar Küme Evleri ile Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3774526’dır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Birgi Mahallesi’nde Akpınar Küme Evleri ile Birgi Deresi Küme Evleri; Ovacık Mahallesi’nde Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Tekke Mahallesi’nin de çalışma kapsamında bulunduğu belirtilmiştir. Çalışma numarası 3774536’dır.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Ertuğrul Mahallesi’nde Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri ve Yeşiltepe Küme Evleri; Gereli ve Kışla mahallelerinde Gereli Küme Evleri; Kurucuova Mahallesi’nde Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri ve Yazlı Kuyu Küme Evleri; Mescitli Mahallesi’nde Mescitli Küme Evleri; Türkönü Mahallesi’nde ise Yeşiltepe Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Ovakent Mahallesi de çalışma kapsamında yer almaktadır. Çalışma numarası 3774539’dur.