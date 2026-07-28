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Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın
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Baklava, cacık ve Türk kahvesinin ardından Yunanistan bu defa Karadeniz’in tescilli lezzeti Laz böreğini hedef aldı. Doğu Karadeniz'e özgü tatlıyı "Galaktoboureko" adıyla geleneksel Selanik lezzeti olarak tanıtan Yunan basını, künefeden kazandibine kadar pek çok Türk tatlısını da Selanik kültürünün parçası ilan etti.

  • Yunanistan'da Laz böreği 'Galaktoboureko' adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.
  • Galaktoboureko ismi Yunanca 'galakto' (süt) ve Türkçe kökenli 'boureko' (börek) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.
  • Yunan haber sitesi, Galaktoboureko'yu Selanik tatlı kültürünün parçası olarak listelerken baklava, kazandibi, künefe gibi Türk tatlılarına da yer verdi.

Akdeniz ve Osmanlı mirası ortak lezzetleriyle Türkiye ile büyük benzerlikler taşıyan Yunanistan'da, bu kez Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden Laz böreği tartışma konusu oldu. Rize ve Artvin yöresine ait tescilli lezzet, komşuda "Galaktoboureko" adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı.

LAZ BÖREĞİNE YENİ İSİM: GALAKTOBOUREKO

Yunanistan'da Laz böreğinin "Galaktoboureko" adıyla sunulması lezzet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Tatlıya verilen ismin, Yunanca "galakto" (süt) ve Türkçe kökenli "boureko" (börek) kelimelerinin birleşiminden türetildiği öğrenildi. Doğu Karadeniz kültürünün en önemli lezzetlerinden biri olan tatlının Yunan mutfağının özgün bir parçası gibi sunulması tepkileri de beraberinde getirdi.

YUNAN BASININDA ÖVGÜ YAĞMURU

Yunanistan'ın popüler haber sitelerinden birinde yer alan haberde, Laz böreği ile birebir aynı tarif olan tatlıdan övgüyle bahsedildi. Haberde tatlının özellikleri şu ifadelerle anlatıldı: "Yunan mutfağının en sevilen tatlıları arasında gösterilen galaktoboureko, çıtır yufka katmanlarının arasındaki yoğun sütlü irmik kreması ve üzerine dökülen şerbetiyle öne çıkıyor. Yapımı zor olarak bilinen geleneksel tatlı, doğru adımlar izlendiğinde evde de hazırlanabiliyor."

SELANİK TATLISI İLAN ETTİLER, TÜRK TATLILARINI DA LİSTELEDİLER

Söz konusu haberde "Galaktoboureko"nun Selanik'in zengin tatlı kültürünün ana sütunlarından biri olduğu iddia edildi. Ancak haberde Selanik kültürüne ait olduğu öne sürülen listede Türk mutfağına ait pek çok lezzetin bulunması da dikkat çekti. Haberde yer verilen listede şu ifadelere yer verildi: "Bougatsa, trigona panoramatos, tsoureki, baklava, galaktoboureko, kazandibi, künefe, profiterol ve tulumba gibi birçok tatlı Selanik’in zengin tatlı kültürünün parçaları arasında gösteriliyor."

Baklava, döner, cacık ve Türk kahvesinden sonra Karadeniz’in Laz böreğinin de Yunanistan tarafından sahiplenilmeye çalışılması, iki ülke arasındaki "gastronomi savaşları"na yeni bir boyut kazandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

Bizim çok daha meşhur başka şeylerimizde var onuda alacak kapasiteleri var gibi

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Haber YorumlarıBaba Can:

biz de mezeleri onlardan arakladık alan veren 45

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