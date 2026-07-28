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Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir şahıs, yangın çıkan fıstık tarlasında ölü bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahıs, yangın çıkan fıstık tarlasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi kırsal Yukarı Çardak Mahallesi'nde bulunan fıstık tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tarlada Yasin O. (55) hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yasin O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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