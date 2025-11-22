İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 İzmir'de Tire ve Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 KASIM

Şebeke yenileme ve bakım çalışması

Saat 08.00 – 16.00

Aşağıdaki bölgeler kesintiden etkilenecektir:

Adnan Menderes Mahallesi

Faik Tokluoğlu Bulvarı

Tiflikuyu Küme Evleri

Ömerağa Kuyusu

Alyüz Kavağı

Suluirim Küme Evleri

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Rasulzade Bulvarı

Billur Sokak

Estergon Sokak

Özlü Sokak

Adalet Caddesi

İpek Sokak

Necip Paşa Caddesi

Kadife Sokak

Harman Sokak

Geçit Sokak

Esat Kamil Ertürk Caddesi

Ertuğrul Gazi Caddesi

Demet Sokak

Bursa Caddesi

Alim Sokak

Akçay Sokak

Çamurluk Küme Evleri

Yusuflu Mahallesi

Yusuflu Köyü Küme Evleri

Cin Kulesi Küme Evleri

Bayındır Yolu

Sıtma Kuyu Küme Evleri

Taş Köprü Küme Evleri

Gazi Atatürk Küme Evleri

Çiçek Sokak

Karahayıt Mahallesi

Karahayıt Köyü İç Yolu

Karahalilli Mahallesi

Kabaağaç Mahallesi

Kabaağaç Köyü İç Yolu

Gaziler Mahallesi

Gaziler Yolu

Nilüfer Küme Evleri

Bozukbağlar Sokak

Yaprak Sokak

Ketenci Mahallesi

Şehit İsa Yüksel Caddesi

Yeniceköy Sokak

Tekin Çıkmazı

Tekin Geçidi

Şanizade Caddesi

Sabunhane Caddesi

Ortaokul Caddesi

Leylak Sokak

Kavaklaraltı Sokak

Filiz Sokak

Fatih Caddesi

Baruthane Sokak

Alay Meydanı

İbni Melek Caddesi

Belevi Mahallesi

Zeytinova Mahallesi

İzmir Ödemiş Yolu

Fidan Sokak

Mandıra Sokak

Aktay Sokak

Bağiçi Sokak

Şentürk Sokak

Gülcüoğlu Sokak

Hafız Burhan Sokak

Kavakdibi Sokak

Kazımdirik Geçidi

Erendede Sokak

Torun Sokak

Bacalıhafız Sokak

Doğu Küme Evleri

Muallim İbrahim Sokak

Namık Kemal Caddesi

Zeytinova Bahçe Sokak

Salhane Sokak

Falakalı Sokak

Kasabalı Sokak

Nazım Hikmet Sokak

Üzümcü Sokak

Üzümcü Geçidi

Yayla Sokak

Güvertepe Sokak

Malaşlılar Sokak

Eğrek Caddesi

Eğrek Geçidi

Kızbacı Sokak

Zeytinova Menekşe Sokak

Zeytinova Mithatpaşa Caddesi

Zeytinlik Sokak

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Caddesi

Hazne Sokak

Ökçün Sokak

Tolaz Geçidi

Tolaz Caddesi

Yaşar Kemal Caddesi

Eskiyağhane Sokak

Hacımehmet Sokak

Yetim İbrahim Sokak

Çeşmeyolu Sokak

Atatürk Caddesi

Kazımdirik Caddesi

Dağ Sokak

Dere Sokak

Göçmen Sokak

Çimen Sokak

Burgaz Sokak

Kuzey Küme Evleri

Eski İzmir Ödemiş Yolu

Tahirbey Caddesi

Hacı İbrahim Mahallesi

Türkeri Sokak

Sülüklü Çeşme Sokak

Dereli Sokak

Dereli Geçidi

Demiroğlu Sokak

Danacıoğlu Sokak

Bulgurtaş Sokak

Baştaş Caddesi

Bardakçı Yokuşu Sokak

Yusufçuk Sokak

Yusufçuk Geçidi

Yeşil Sokak

Yanık Konak Sokak

Subaşı Sokak

Su Bölümü Sokak

Sağır Ali Sokak

Müezzinoğlu Sokak

Mustafa Bey Sokak

Mahmutlar Ağası Sokak

Köprübaşı Sokak

Kuruçeşme Sokak

Kazım Paşa Caddesi

Işıldak Geçidi

Hürriyet Geçidi

Hallaçoğlu Sokak

Mahmutlar Ağası Geçidi

Hürriyet Sokak

Subaşı Geçidi

Halit Bey Sokak

Park Geçidi

Er Sokak

Sağır Ali Geçidi

Işıldaklı Sokak

Devecioğlu Sokak

Dibekbaşı Sokak

Ertürk Sokak

Ulus Sokak

Fatih Mahallesi

İstiklal Caddesi

Çayiçi Küme Evleri

İkinci Çayiçi Küme Evleri

Yanık Kavak Küme Evleri

Uludağ Sokak

Toros Caddesi

Sanayi Çarşısı Küme Evleri

Onart Caddesi

Menderes Bulvarı

Hükümet Önü Caddesi

Hastane Caddesi

Hasan Tahsin Caddesi

Gencer Küme Evleri

Fabrika Önü Caddesi

Dedeağaçlı Sokak

Celal Bayar Bulvarı

Atatürk Caddesi

Arap Kirli Küme Evleri

Beylik Küme Evleri

İkinci Malal Küme Evleri

Oruç Gölü Küme Evleri

Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri

Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri

Tabak Ahmet Küme Evleri

İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri

Karapınar Mahallesi

Karapınar Köyü İç Yolu

Çenikler Mahallesi

Çenikler Köyü

Çenikler Sokak

Buruncuk Mahallesi

Tarla Sokak

Kır Sokak

Demiryolu Altı Sokak

Buruncuk Küme Evleri

Yakacık Mahallesi

Yüksel Sokak

Şirinkır Sokak

Buruncuk Yolu

Yakacık Sokak

Alanköy Mahallesi

Köy İçi Yolu

Alanköy Köyü İç Yolu

Kule Sokak

Uzun Sokak

Patika Sokak

Biberler Sokak

Ters Dere Sokak

Elif Sokak

Turan Mahallesi

Çoban Sokak

Turan Köyü İç Yolu

Okul Geçidi Sokak

Fatih Sokak

Erdoğan Bitek Sokak

9 Eylül Sokak

30 Ağustos Sokak

Pınar Sokak

Derviş Sokak

Çiğdem Sokak

Gonca Sokak

Ardıç Sokak

29 Ekim Sokak

Kabakçı Bahçe Küme Evleri

Cennet Sokak

İbikli Sokak

Başöğretmen Atatürk Sokak

Söğüt Sokak

Yeni Mahalle

İkinci Dar Sokak

Çeşmeli Sokak

Çayır Caddesi

Parmaksız Sokak

Mezbaha Civarı Sokak

Karaca Sokak

Hanife Öğretmen Caddesi

Gümüş Pala Caddesi

Gençlik Sokak

Fabrika Ardı Sokak

17 Kasım Caddesi

Halit Bey Geçidi

Vatan Sokak

İsmailağa Sokak

İsmail Taşlı Caddesi

Çit Pazarı Sokak

Yeni Kahve Sokak

Yeni Han Geçidi

Uzunçarşı Sokak

Unkapanı Sokak

Türkocağı Caddesi

Tahtakale Sokak

Sakarya Caddesi

Portakal Sokak

Paşa Suyu Sokak

Pamukpazarı Sokak

Pabuçcular Sokak

Mektep Caddesi

Küçük Sokak

Ketenköprü Sokak

Kavaflar Sokak

Karapınar Sokak

Karanlık Çarşı Sokak

Hasır Pazarı Sokak

Gündüz Sokak

Gün Pazarı Geçidi

Gümüşpala Caddesi

Gazazhane Caddesi

Ömeroğlu Sokak

Fevzipaşa Caddesi

Eski Hallaçlar Sokak

Enstitü Caddesi

Ekmekçi Ali Sokak

Berberler Sokak

Belediye Hanı Caddesi

Bedesten Geçidi

Bedesten Caddesi

Baloğlu Sokak

Balcı Caddesi

Aydınoğlu Caddesi

Ankara Caddesi

Alayhan Sokak

Akyol Caddesi

Adnan Menderes Bulvarı

Zahire Lonca Geçidi

Tahtakale Geçidi

Çırapazarı Sokak

Fırın Sokak

Ulucamii Caddesi

Meyve Çarşısı Sokak

Kendir Pazarı Sokak

Soğan Pazarı Sokak

Birinci Tahtakale Caddesi

Ciritoğlu Sokak

Lütfipaşa Caddesi

Çatal Pazarı Geçidi

Paşa Camii Geçidi

Gön Pazarı Sokak

Bakırhanı Caddesi

Tire Cumhuriyet Meydanı

İstasyon Caddesi

Sadıkpaşa Mahallesi

Şehitler Caddesi

Okkalı Sokak

Zübeyde Hanım Caddesi

Yıldırım Beyazıt Caddesi

Sokullu Sokak

Remziye Biriz Sokak

Orhan Gazi Sokak

Necip Fazıl Sokak

Necatibey Caddesi

Mevlana Sokak

Menekşe Sokak

Helvacıoğlu Sokak

Bayındır Yolu Caddesi

Ağustoslu Sokak

Aydınlık Sokak

Albay Alpat Caddesi

Aksın Sokak

Demiryolu Üstü Küme Evleri

Birinci Malal Küme Evleri

Orta Mahalle

Eski Hükümet Önü Caddesi

Oktay Sokak

Mithatpaşa Mahallesi

İnkılap Caddesi

Pamuk Pazarı Sokak

Mahmut Şevket Paşa Caddesi

Kubilay Caddesi

Hükümet Caddesi

Günalp Varol Caddesi

Fevzi Paşa Caddesi

Eski Bayram Yeri Sokak

Tuzcuoğlu Sokak

Kurt Mahallesi

Eski Kasaplar Sokak

Uzun Çarşı Sokak

Sakarya Sokak

Merkez Hacı Ahmet Sokak

Aşçı Hüseyin Sokak

Cumhuriyet Meydanı

Hatay Mahallesi

351, 352 ve 354 numaralı sokaklar

Yeni Gümüşpala Sokak

Demircilik Mahallesi

Yunus Çıkmazı

Yunus Emre Sokak

Salih Uçak Sokak

Osmanbey Sokak

Odabaşı Sokak

Mustafa Coşkun Sokak

Mehmet Akif Muzaffer Köfteoğlu Caddesi

Kul Ali Sokak

Işık Sokak

Fabrika Sokak

Ergenekon Caddesi

Ergenekon Geçidi

Bahçe Ardı Sokak

Baharoğlu Sokak

Beş yüz iki numaralı sokak

Hanife Sokak

Camii Mahallesi

Un Pazarı Sokak

Oktan Sokak

Mektep Sokak

Manyasoğlu Sokak

Köprülü Dere Geçidi

Kuyumcular Sokak

Kestane Pazarı Sokak

Kalaycılar Sokak

Helvacıoğlu Çıkmazı

Hamamcıoğlu Sokak

Hacı Osman Sokak

Galipbey Sokak

Fethi Bey Sokak

Fabrika Yolu Sokak

Eski Lonca Önü Sokak

Ekmekçi İrimi Sokak

Düzalan Sokak

Bedesten Sokak

Alaçeşme Sokak

Ahmet Efendi Çıkmazı

Ahmet Ali Sokak

Eski Postane Önü Sokak

Merkez Şehitler Sokak

Ali Emiri Efendi Sokak

Bıyıklar Mahallesi

Tariş Sokak

Lütuflar Mahallesi

Lütuflar Köyü İç Yolu

Çankaya Sokak

Orman Sokak

Kiraz Sokak

Okul Önü Sokak

A Küme Evleri

Kanarya Sokak

Fener Sokak

B Küme Evleri

Kızılkeçili Mahallesi

Kurtuluş Mahallesi

Şehit Selahattin Çakır Bulvarı

Çınar Sokak

Zeytin Sokak

Yıldız Caddesi

Yenipark Sokak

Uşşaki Sokak

Stad Caddesi

Site Caddesi

Nergiz Sokak

Mis Sokak

Mehmet Akif Caddesi

Küçük Menderes Caddesi

Köprülü Caddesi

Kore Gazileri Sokak

Karaefe Sokak

Hakimiyet Caddesi

Hafize Hatun Sokak

Güvercin Sokak

Gül Sokak

Gelin Sokak

Bahçe Sokak

Bahçe Kahve Caddesi

Ay Sokak

Yirmi üç Nisan Caddesi

Mahmut Aşık Caddesi

İpekçiler Mahallesi

Şehit Mehmet Çoban Bulvarı

İşçiler Caddesi

Çıraklar Caddesi

Ustalar Caddesi

Ulubatlı Hasan Caddesi

Sanatkarlar Caddesi

Mutlu Caddesi

Maden Sokak

Kendirciler Sokak

Kendir Lonca Geçidi

Karabük Caddesi

Kalfalar Caddesi

Güçlüler Caddesi

Ereğli Caddesi

Emek Sokak

Cihan Caddesi

Akay Caddesi

Adliye Meydanı

Vehbi Berik Caddesi

Gökçen Efe Caddesi

Ertuğrul Mahallesi

Öncü Sokak

Çukur Sokak

Yassı Yol Sokak

Yamaçlı Sokak

Yalınayak Sokak

Uzunirim Sokak

Nuh Efendi Sokak

Kısa Sokak

Külhan Sokak

Kuyumcu Ali Sokak

Kaziroğlu Sokak

Kaplan Yolu

Eski Yeni Hamam Sokak

Dar Sokak

Börekçibağı Küme Evleri

Aslan Sokak

Dere Sokak

Kambur Sokak

Dumlupınar Mahallesi

Şanizade Çıkmazı

Ağa Sokak

Üçüncü Yavan Çeşme Sokak

Dere Mahallesi

Sucu Sokak

Cumhuriyet Mahallesi

İbni Sina Sokak

Cağaloğlu Çıkmazı

Ziya Gökalp Caddesi

Yeşilimaret Sokak

Yanıkkonak Caddesi

Yamukağa Sokak

Yahşibey Sokak

Nişancı Paşa Caddesi

Namazgah Caddesi

Mithat Paşa Caddesi

Lise Caddesi

Karahasan Caddesi

Dörtyol Sokak

Alaybey Sokak

Akküp Sokak

İkinci Karahasan Sokak

Birinci Ülkü Sokak

Yalınayak Hamamı Meydanı

Doğan Caddesi

Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi

Yirmi dokuz Ekim Caddesi

Deppoy Caddesi

Bahariye Mahallesi

İnci Yokuşu Sokak

Ünlü Sokak

Ünlü Geçidi

Çeşme Sokak

Topal Sokak

Sofu Yokuşu Sokak

Sire Hatun Sokak

Neşe Sokak

Narin Küme Evleri

Narin Geçidi

Küp Sokak

Katırcılar Sokak

Kakaçlar Sokak

Havuzlu Sokak

Ertuğrul Sokak

Eflatun Sokak

Depo Sokak

Büyükküp Sokak

Buğdaydede Türbesi Sokak

Buğdaydede Caddesi

Atlanbaç Sokak

Arabacı Halil Ağa Sokak

Üçüncü Havuzlu Sokak

İkinci Küp Sokak

İkinci Havuzlu Sokak

Buğdaydede Geçidi

Dört Eylül Mahallesi

Yunus Emre Caddesi

Oruç Reis Caddesi

Hasan Polatkan Caddesi

Fatin Rüştü Zorlu Caddesi

Kürdüllü Mahallesi

Dede Kavağı Küme Evleri

Kireli Mahallesi

Ara yol

Karateke Mahallesi

Nazilli Kuyusu Küme Evleri

Doyranlı Mahallesi

Derebaşı Mahallesi

Çiniyeri Mahallesi

Gümüşlü Yolu

Kozalan Küme Evleri

Çayırlı Mahallesi

Boynuyoğun Mahallesi

Peşrefli Mahallesi

Gökçen Mahallesi

Stadyum Sokak

Mehmetler Mahallesi

Kurşak Mahallesi

Hasançavuşlar Mahallesi

Halkapınar Mahallesi

Kahrat Mahallesi

Batı Küme Evleri

İsmet İnönü Caddesi

İbni Melek Mahallesi

Karateke Yolüstü Küme Evleri

Tabakçayı Küme Evleri

TOKİ Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

İpekyolu Sokak

İnci Sokak

İnan Caddesi

İhsan Özmaden Caddesi

Çobanyıldızı Sokak

Çamlık Caddesi

Zafer Caddesi

Vatan Caddesi

Uygar Sokak

Türkistan Caddesi

Süleyman Şah Caddesi

Serdengeçti Caddesi

Rafet Saygılı Caddesi

Piri Reis Caddesi

Pamuk Sokak

Orhan Aksay Caddesi

Nadir Süldür Caddesi

Mithatbey Sokak

Maltepe Caddesi

Kıvanç Sokak

Kuğu Sokak

Kumru Sokak

Kardelen Sokak

Karaeli Sokak

Halil Çulhaoğlu Caddesi

Güven Caddesi

Güneşli Caddesi

Gençlik Caddesi

General Nahit Tunaşar Sokak

Ergenekon Sokak

Doktor Mustafa Sakarya Caddesi

Doktor Hadi Menzilçioğlu Caddesi

Dispanser Sokak

Dinç Sokak

Ceylan Sokak

Bülent Ecevit Caddesi

Azerbaycan Caddesi

Ayhan Gülcüoğlu Caddesi

Arda Sokak

Akşemseddin Caddesi

Ali Okan Caddesi

Güme Sokak

Hacı Ramiz Bey Sokak

Fuat Mensi Sokak

Melahat Aksoy Caddesi

Atatürk Mahallesi

İnönü Bulvarı

Turgut Reis Caddesi

Samanyolu Sokak

Sabiha Gökçen Caddesi

Kıbrıs Caddesi

Erol Furtına Caddesi

Tepebaşı Sokak

Hızır Sokak

Bayrak Caddesi

Özgürlük Caddesi

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM

Şebeke yenileme ve bakım çalışması

Saat 08.00 – 16.00

Aşağıdaki mahalle ve bölgeler kesintiden etkilenecektir:

Karaca Ali Mahallesi

Birinci Hürriyet Sokak

İkinci Hürriyet Sokak

Tilkilik Caddesi

Camii Önü Sokak

Cambazlı Yolu Küme Evleri

Işıklı Küme Evleri

Camii Arkası Sokak

Kahya Sokak

Kemercik Sokak

Kuyuirim Sokak

Vakıf Harım Sokak

Çengeloğlu Sokak

Çamlıbel Mahallesi

Karşı Sokak

Çamlıbel Sokak

Mezarlık Sokak

Köy Yolu

Ortaca Sokak

Elifli Mahallesi

Bağlar Sokak

Bayındır Yolu Caddesi

Beylik Kümesi Sokak

Elifli Köyü İç Yolu

Elifli Küme Evleri

Fırınlı Mahallesi

Demiryolu Küme Evleri

Furunlu Köy Yolu Küme Evleri

Canlı İstasyon Caddesi

Osmanoğlu Mevkii Küme Evleri

Yenice Kuyu Küme Evleri

Eski Fırınlı Köyü Sokak

Karahalilli Mahallesi

İsimsiz Karahalilli Küme Evleri

Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri

Birinci Çayır Sokak

İkinci Çayır Sokak

Üçüncü Çayır Sokak

Cumhuriyet Mevkii Sokak

Demiryolu Sokak

Karahalilli Yolu

Kızılcaağaç Mahallesi

Kızılcaağaç Küme Evleri

Alankıyı Köy Yolu Caddesi

Otuzbirler Küme Evleri

Atatürk Mahallesi

Yedi yüz on yedi numaralı sokak

İstasyon Caddesi

Üstad Sokak

Mercan Sokak

Anıt Sokak

Hızır Sokak

Vatan Caddesi

Piri Reis Caddesi

Koza Sokak

Emsal Sokak

Arzu Sokak

Bülent Ecevit Caddesi

Gençlik Caddesi

Gölet Sokak

Güven Caddesi

Halk Sokak

Kıbrıs Caddesi

Maltepe Caddesi

Sabiha Gökçen Caddesi

Sakin Sokak

Turgut Reis Caddesi

İnönü Bulvarı

Bıyıklar Mahallesi

Paşa Çeşme Sokak

Döneme Meydanı

Demokrasi ve Laiklik Meydanı

Bahçe Kahve Sokak

Boğaziçi Sokak

Dar Sokak

Emine Suyu Sokak

Fabrika Önü Caddesi

Kani Bey Sokak

Kubilay Caddesi

Niyazi Bey Sokak

Paşa Çeşmesi Sokak

Raif Parmaksız Caddesi

Sinan Hoca Çıkmazı Sokak

Çınarlıdere Sokak

Camii Mahallesi

Oktay Sokak

Öznar Sokak

Düzalan Sokak

Karakulak Sokak

Mektep Sokak

Oktan Sokak

Uzun Çarşı Sokak

Çınar Mahallesi

Bayır Sokak

Canlıoğlu Sokak

Cinli Mescit Sokak

Düzlük Sokak

Kalburcu Deresi Sokak

Mehmet Ağa Sokak

Mestan Çavuş Sokak

Taşlıdere Sokak

Yağcıoğlu Sokak

Çiftçioğlu Sokak

Ölmez Sokak

Demircilik Mahallesi

Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri

Yakın Değirmen Küme Evleri

Beş yüz iki numaralı sokak

Cami Sokak

Ertuğrul Gazi Sokak

Fabrika Sokak

Hükümet Önü Caddesi

Işık Sokak

Kul Ali Sokak

Muzaffer Köfteoğlu Caddesi

Mehmet Akif

Mehmetçik Sokak

Menderes Bulvarı

Mustafa Paşa Sokak

Odabaşı Sokak

Yıldırım Beyazıt Caddesi

Çepnioğlu Sokak

Çınarlı Çeşme Geçidi

Çınarlı Çeşme Sokak

Celal Bayar Bulvarı

Beş yüz beş numaralı sokak

Kabakçı Bahçe Küme Evleri

Fatih Mahallesi

Soğuk Pınar Küme Evleri

Birinci Malal Küme Evleri

Kiremit Ocağı Küme Evleri

İstasyon Altı Küme Evleri

İsmail Uslu Sulama Grubu

İkinci Malal Küme Evleri

Arap Kirli Küme Evleri

Ful Sokak

Gencer Küme Evleri

Hoca Ahmet Yesevi Sokak

Onart Caddesi

Osmanbey Sokak

Toros Caddesi

İkinci Çayiçi Küme Evleri

Saraybosna Caddesi

Buhar Sokak

Deniz Caddesi

Mehtap Sokak

Acar Sokak

Burcu Okyanus Sokak

Cemre Sokak

Dergah Sokak

Dikmen Caddesi

Ulus Caddesi

Yakut Sokak

Mollaarap Caddesi

Selimiye Caddesi

On dokuz Mayıs Caddesi

Otuz Ağustos Caddesi

Elli yıl Caddesi

Ayasofya Caddesi

Bahadır Sokak

Başak Sokak

Behçet Kadı Sokak

Demokrasi Caddesi

Destan Sokak

Dicle Sokak

Duygu Sokak

Efe Sokak

Ekol Sokak

Elmas Sokak

Evliya Çelebi Sokak

Faik Berker Sokak

Furkan Sokak

Hacı Hafız Bekir Hoca Caddesi

Halim Ertürk Caddesi

Hurşit Seni Caddesi

Levent Caddesi

Mehmet Güvensay Caddesi

Mehmet Hüsnü Tükel Sokak

Mehmet Kurşaklı Sokak

Melisa Sokak

Millet Caddesi

Mimar Sinan Caddesi

Mimoza Sokak

Saim Falakalı Caddesi

Selin Sokak

Sevinç Sokak

Tevfik Helvacıoğlu Sokak

Türker Sokak

Vakıf Sokak

Yahya Kemal Caddesi

Çam Sokak

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi

İmam Hatip Caddesi

Hacı Beşir Mahallesi

Ünlü Sokak

Kerimoğlu Çıkmazı

Dağ Sokak

Demirci Çıkmazı Sokak

Dere Meyhane Sokak

Dumlupınar Sokak

Hacı Kemal Sokak

Hamza Sokak

Kaya Yokuşu Sokak

Konyalı Çıkmazı

Kurtuluş Sokak

Kuru Havlu Sokak

Kuru Oğlu Sokak

Soğuksu Sokak

Söğütlü Dere Sokak

Türkoğlu Çıkmazı Sokak

Yüzbaşıoğlu Sokak

Zafer Sokak

Çukur İnişi Sokak

Çınarlı Sokak

Ülkü Sokak

Yenice Mahallesi

Mescit Sokak

Yenice Deresi Sokak

Ören Çeşme Sokak

Pınarlı Mahallesi

Eski İzmir Ödemiş Yolu

Örenyeri Küme Evleri

Güzelim Sokak

Sultan Sokak

Kardelen Küme Evleri

Yaka Sokak

Karaağaçlık Sokak

Yanık Çiftlik Sokak

Uzunkır Sokak

Pınarlı Köyü İç Yolu

Pınarlı Yolu

İzmir Ödemiş Yolu

Söğütören Mahallesi

Köy İçi Sokak

Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri

Söğütören Köyü İç Yolu

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şebeke yenileme ve bakım çalışması

Saat 01.00 – 02.00

Aşağıdaki mahalle ve bölgeler kesintiden etkilenecektir:

Atatürk Mahallesi

İki yüz iki numaralı sokak

Beyler Sokak

İki yüz dokuz numaralı sokak

Aslan Sokak

Sedir Sokak

İki yüz elli bir bölü dört numaralı sokak

İki yüz bir numaralı sokak

Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu çevresi

Evren Sokak

Camii Sokak

Haluk Ökeren Caddesi

Alaattin Bey Sokak

İki yüz elli bir numaralı sokak

Turna Sokak

Mehmet Çelebi Sokak

Ak Sokak

Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sokak

Madra Sokak

İki yüz sekiz numaralı sokak

Birinci Pazaryeri Sokak

İkinci Pazaryeri Sokak

Kaya Sokak

Ozan Sokak

Kumluca Sokak

Tunç Sokak

Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri

Sıçan Sokağı Mevkii Küme Evleri

İki yüz elli bir bölü bir numaralı sokak

İki yüz elli bir bölü üç numaralı sokak

İki yüz elli bir bölü iki numaralı sokak

İki yüz elli numaralı sokak

İki yüz üç numaralı sokak

İki yüz dört numaralı sokak

İki yüz altı numaralı sokak

Ali Fuat Sokak

Alemdar Sokak

Aşık Veysel Sokak

Bakır Sokak

Balamir Sokak

Batı Sokak

Beyazıt Caddesi

Buminhan Sokak

Cengiz Han Sokak

Doğan Bey Sokak

Emrah Sokak

Genç Osman Caddesi

Gürcü Çıkmazı

Kadri Sokak

Karacaoğlan Sokak

Kavak Sokak

Kubilay Sokak

Kuğu Sokak

Kısmet Sokak

Murat Bey Sokak

Murat Çelebi Sokak

Musa Çelebi Sokak

Nur Sokak

Orhan Bey Sokak

Osmanbey Sokak

Rızabey Sokak

Sami Altan Sokak

Sultan Sokak

Süleyman Çelebi Sokak

Tan Sokak

Taşlı Sokak

Teoman Sokak

Tevfik Bey Sokak

Yavuz Selim Caddesi

Yunus Emre Sokak

Çam Sokak

Ömer Ağa Sokak

Şehit Bülent Avşar Caddesi

Göçbeyli Mahallesi

Nergis Sokak

Gümüş Sokak

Yirmi dokuz Ekim Caddesi

Yakut Sokak

Ceylan Sokak

Yunus Sokak

Güney Sokak

Pamukçu Sokak

Palalar Sokak

Uygar Sokak

Nazlı Sokak

Küçük Pınar Sokak

Savaş Sokak

Mescit Caddesi

Solaklar Sokak

Kadife Kafe Sokak

Karalar Sokak

Şeref Sokak

Zümrüt Sokak

Canbazlar Sokak

Aslı Sokak

Sezen Sokak

Pehlivanlar Sokak

Bahçıvan Sokak

Palamut Sokak

Arslanlar Sokak

Mine Sokak

Alhatlı Caddesi

Döşeme Sokak

Horoz Sokak

Hurşit Sokak

Karagöz Sokak

Görkem Sokak

Arapalanı Meydanı

Can Sokak

Yıldırım Sokak

Karahan Sokak

Mısırlı Sokak

Mümin Sokak

Sucu Tarlası Sokak

Şelale Sokak

Şakir Sokak

Kiraz Sokak

Taşlık Sokak

Dayılar Sokak

Devrim Sokak

Susam Sokak

Akbaba Sokak

Hastane Sokak

Kumru Kaya Sokak

Özkan Sokak

Yılmazlar Sokak

Vatan Sokak

Birinci Sanayi Sitesi Sokak

Dostluk Caddesi

Aydınlar Sokak

Aşçılar Sokak

Badem Sokak

Bergama Caddesi

Bigalı Sokak

Biçer Sokak

Bölcek Caddesi

Cami Çıkmazı

Dallık Caddesi

Doğan Sokak

Gani Sokak

Hüseyin Acar Caddesi

Hüseyin Demir Caddesi

Karacan Sokak

Kartal Sokak

Kazım Dirik Caddesi

Kemaller Sokak

Kocapınar Sokak

Kozluca Caddesi

Kumlukaya Sokak

Köy İçi Yol

Mezarlık Caddesi

Nar Sokak

Rahmi Bey Sokak

Sağlık Sokak

Selvi Sokak

Tahir Sokak

Çakıl Sokak

Çakırlar Sokak

Çalışkan Sokak

İmam Ali Sokak