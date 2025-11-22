İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 İzmir'de Tire ve Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 23 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 23 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 KASIM
Şebeke yenileme ve bakım çalışması
Saat 08.00 – 16.00
Aşağıdaki bölgeler kesintiden etkilenecektir:
Adnan Menderes Mahallesi
Faik Tokluoğlu Bulvarı
Tiflikuyu Küme Evleri
Ömerağa Kuyusu
Alyüz Kavağı
Suluirim Küme Evleri
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Rasulzade Bulvarı
Billur Sokak
Estergon Sokak
Özlü Sokak
Adalet Caddesi
İpek Sokak
Necip Paşa Caddesi
Kadife Sokak
Harman Sokak
Geçit Sokak
Esat Kamil Ertürk Caddesi
Ertuğrul Gazi Caddesi
Demet Sokak
Bursa Caddesi
Alim Sokak
Akçay Sokak
Çamurluk Küme Evleri
Yusuflu Mahallesi
Yusuflu Köyü Küme Evleri
Cin Kulesi Küme Evleri
Bayındır Yolu
Sıtma Kuyu Küme Evleri
Taş Köprü Küme Evleri
Gazi Atatürk Küme Evleri
Çiçek Sokak
Karahayıt Mahallesi
Karahayıt Köyü İç Yolu
Karahalilli Mahallesi
Kabaağaç Mahallesi
Kabaağaç Köyü İç Yolu
Gaziler Mahallesi
Gaziler Yolu
Nilüfer Küme Evleri
Bozukbağlar Sokak
Yaprak Sokak
Ketenci Mahallesi
Şehit İsa Yüksel Caddesi
Yeniceköy Sokak
Tekin Çıkmazı
Tekin Geçidi
Şanizade Caddesi
Sabunhane Caddesi
Ortaokul Caddesi
Leylak Sokak
Kavaklaraltı Sokak
Filiz Sokak
Fatih Caddesi
Baruthane Sokak
Alay Meydanı
İbni Melek Caddesi
Belevi Mahallesi
Zeytinova Mahallesi
İzmir Ödemiş Yolu
Fidan Sokak
Mandıra Sokak
Aktay Sokak
Bağiçi Sokak
Şentürk Sokak
Gülcüoğlu Sokak
Hafız Burhan Sokak
Kavakdibi Sokak
Kazımdirik Geçidi
Erendede Sokak
Torun Sokak
Bacalıhafız Sokak
Doğu Küme Evleri
Muallim İbrahim Sokak
Namık Kemal Caddesi
Zeytinova Bahçe Sokak
Salhane Sokak
Falakalı Sokak
Kasabalı Sokak
Nazım Hikmet Sokak
Üzümcü Sokak
Üzümcü Geçidi
Yayla Sokak
Güvertepe Sokak
Malaşlılar Sokak
Eğrek Caddesi
Eğrek Geçidi
Kızbacı Sokak
Zeytinova Menekşe Sokak
Zeytinova Mithatpaşa Caddesi
Zeytinlik Sokak
Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat Caddesi
Hazne Sokak
Ökçün Sokak
Tolaz Geçidi
Tolaz Caddesi
Yaşar Kemal Caddesi
Eskiyağhane Sokak
Hacımehmet Sokak
Yetim İbrahim Sokak
Çeşmeyolu Sokak
Atatürk Caddesi
Kazımdirik Caddesi
Dağ Sokak
Dere Sokak
Göçmen Sokak
Çimen Sokak
Burgaz Sokak
Kuzey Küme Evleri
Eski İzmir Ödemiş Yolu
Tahirbey Caddesi
Hacı İbrahim Mahallesi
Türkeri Sokak
Sülüklü Çeşme Sokak
Dereli Sokak
Dereli Geçidi
Demiroğlu Sokak
Danacıoğlu Sokak
Bulgurtaş Sokak
Baştaş Caddesi
Bardakçı Yokuşu Sokak
Yusufçuk Sokak
Yusufçuk Geçidi
Yeşil Sokak
Yanık Konak Sokak
Subaşı Sokak
Su Bölümü Sokak
Sağır Ali Sokak
Müezzinoğlu Sokak
Mustafa Bey Sokak
Mahmutlar Ağası Sokak
Köprübaşı Sokak
Kuruçeşme Sokak
Kazım Paşa Caddesi
Işıldak Geçidi
Hürriyet Geçidi
Hallaçoğlu Sokak
Mahmutlar Ağası Geçidi
Hürriyet Sokak
Subaşı Geçidi
Halit Bey Sokak
Park Geçidi
Er Sokak
Sağır Ali Geçidi
Işıldaklı Sokak
Devecioğlu Sokak
Dibekbaşı Sokak
Ertürk Sokak
Ulus Sokak
Fatih Mahallesi
İstiklal Caddesi
Çayiçi Küme Evleri
İkinci Çayiçi Küme Evleri
Yanık Kavak Küme Evleri
Uludağ Sokak
Toros Caddesi
Sanayi Çarşısı Küme Evleri
Onart Caddesi
Menderes Bulvarı
Hükümet Önü Caddesi
Hastane Caddesi
Hasan Tahsin Caddesi
Gencer Küme Evleri
Fabrika Önü Caddesi
Dedeağaçlı Sokak
Celal Bayar Bulvarı
Atatürk Caddesi
Arap Kirli Küme Evleri
Beylik Küme Evleri
İkinci Malal Küme Evleri
Oruç Gölü Küme Evleri
Hacı Abdi Kulesi Küme Evleri
Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri
Tabak Ahmet Küme Evleri
İnce Mehmet Kulesi Küme Evleri
Karapınar Mahallesi
Karapınar Köyü İç Yolu
Çenikler Mahallesi
Çenikler Köyü
Çenikler Sokak
Buruncuk Mahallesi
Tarla Sokak
Kır Sokak
Demiryolu Altı Sokak
Buruncuk Küme Evleri
Yakacık Mahallesi
Yüksel Sokak
Şirinkır Sokak
Buruncuk Yolu
Yakacık Sokak
Alanköy Mahallesi
Köy İçi Yolu
Alanköy Köyü İç Yolu
Kule Sokak
Uzun Sokak
Patika Sokak
Biberler Sokak
Ters Dere Sokak
Elif Sokak
Turan Mahallesi
Çoban Sokak
Turan Köyü İç Yolu
Okul Geçidi Sokak
Fatih Sokak
Erdoğan Bitek Sokak
9 Eylül Sokak
30 Ağustos Sokak
Pınar Sokak
Derviş Sokak
Çiğdem Sokak
Gonca Sokak
Ardıç Sokak
29 Ekim Sokak
Kabakçı Bahçe Küme Evleri
Cennet Sokak
İbikli Sokak
Başöğretmen Atatürk Sokak
Söğüt Sokak
Yeni Mahalle
İkinci Dar Sokak
Çeşmeli Sokak
Çayır Caddesi
Parmaksız Sokak
Mezbaha Civarı Sokak
Karaca Sokak
Hanife Öğretmen Caddesi
Gümüş Pala Caddesi
Gençlik Sokak
Fabrika Ardı Sokak
17 Kasım Caddesi
Halit Bey Geçidi
Vatan Sokak
İsmailağa Sokak
İsmail Taşlı Caddesi
Çit Pazarı Sokak
Yeni Kahve Sokak
Yeni Han Geçidi
Uzunçarşı Sokak
Unkapanı Sokak
Türkocağı Caddesi
Tahtakale Sokak
Sakarya Caddesi
Portakal Sokak
Paşa Suyu Sokak
Pamukpazarı Sokak
Pabuçcular Sokak
Mektep Caddesi
Küçük Sokak
Ketenköprü Sokak
Kavaflar Sokak
Karapınar Sokak
Karanlık Çarşı Sokak
Hasır Pazarı Sokak
Gündüz Sokak
Gün Pazarı Geçidi
Gümüşpala Caddesi
Gazazhane Caddesi
Ömeroğlu Sokak
Fevzipaşa Caddesi
Eski Hallaçlar Sokak
Enstitü Caddesi
Ekmekçi Ali Sokak
Berberler Sokak
Belediye Hanı Caddesi
Bedesten Geçidi
Bedesten Caddesi
Baloğlu Sokak
Balcı Caddesi
Aydınoğlu Caddesi
Ankara Caddesi
Alayhan Sokak
Akyol Caddesi
Adnan Menderes Bulvarı
Zahire Lonca Geçidi
Tahtakale Geçidi
Çırapazarı Sokak
Fırın Sokak
Ulucamii Caddesi
Meyve Çarşısı Sokak
Kendir Pazarı Sokak
Soğan Pazarı Sokak
Birinci Tahtakale Caddesi
Ciritoğlu Sokak
Lütfipaşa Caddesi
Çatal Pazarı Geçidi
Paşa Camii Geçidi
Gön Pazarı Sokak
Bakırhanı Caddesi
Tire Cumhuriyet Meydanı
İstasyon Caddesi
Sadıkpaşa Mahallesi
Şehitler Caddesi
Okkalı Sokak
Zübeyde Hanım Caddesi
Yıldırım Beyazıt Caddesi
Sokullu Sokak
Remziye Biriz Sokak
Orhan Gazi Sokak
Necip Fazıl Sokak
Necatibey Caddesi
Mevlana Sokak
Menekşe Sokak
Helvacıoğlu Sokak
Bayındır Yolu Caddesi
Ağustoslu Sokak
Aydınlık Sokak
Albay Alpat Caddesi
Aksın Sokak
Demiryolu Üstü Küme Evleri
Birinci Malal Küme Evleri
Orta Mahalle
Eski Hükümet Önü Caddesi
Oktay Sokak
Mithatpaşa Mahallesi
İnkılap Caddesi
Pamuk Pazarı Sokak
Mahmut Şevket Paşa Caddesi
Kubilay Caddesi
Hükümet Caddesi
Günalp Varol Caddesi
Fevzi Paşa Caddesi
Eski Bayram Yeri Sokak
Tuzcuoğlu Sokak
Kurt Mahallesi
Eski Kasaplar Sokak
Uzun Çarşı Sokak
Sakarya Sokak
Merkez Hacı Ahmet Sokak
Aşçı Hüseyin Sokak
Cumhuriyet Meydanı
Hatay Mahallesi
351, 352 ve 354 numaralı sokaklar
Yeni Gümüşpala Sokak
Demircilik Mahallesi
Yunus Çıkmazı
Yunus Emre Sokak
Salih Uçak Sokak
Osmanbey Sokak
Odabaşı Sokak
Mustafa Coşkun Sokak
Mehmet Akif Muzaffer Köfteoğlu Caddesi
Kul Ali Sokak
Işık Sokak
Fabrika Sokak
Ergenekon Caddesi
Ergenekon Geçidi
Bahçe Ardı Sokak
Baharoğlu Sokak
Beş yüz iki numaralı sokak
Hanife Sokak
Camii Mahallesi
Un Pazarı Sokak
Oktan Sokak
Mektep Sokak
Manyasoğlu Sokak
Köprülü Dere Geçidi
Kuyumcular Sokak
Kestane Pazarı Sokak
Kalaycılar Sokak
Helvacıoğlu Çıkmazı
Hamamcıoğlu Sokak
Hacı Osman Sokak
Galipbey Sokak
Fethi Bey Sokak
Fabrika Yolu Sokak
Eski Lonca Önü Sokak
Ekmekçi İrimi Sokak
Düzalan Sokak
Bedesten Sokak
Alaçeşme Sokak
Ahmet Efendi Çıkmazı
Ahmet Ali Sokak
Eski Postane Önü Sokak
Merkez Şehitler Sokak
Ali Emiri Efendi Sokak
Bıyıklar Mahallesi
Tariş Sokak
Lütuflar Mahallesi
Lütuflar Köyü İç Yolu
Çankaya Sokak
Orman Sokak
Kiraz Sokak
Okul Önü Sokak
A Küme Evleri
Kanarya Sokak
Fener Sokak
B Küme Evleri
Kızılkeçili Mahallesi
Kurtuluş Mahallesi
Şehit Selahattin Çakır Bulvarı
Çınar Sokak
Zeytin Sokak
Yıldız Caddesi
Yenipark Sokak
Uşşaki Sokak
Stad Caddesi
Site Caddesi
Nergiz Sokak
Mis Sokak
Mehmet Akif Caddesi
Küçük Menderes Caddesi
Köprülü Caddesi
Kore Gazileri Sokak
Karaefe Sokak
Hakimiyet Caddesi
Hafize Hatun Sokak
Güvercin Sokak
Gül Sokak
Gelin Sokak
Bahçe Sokak
Bahçe Kahve Caddesi
Ay Sokak
Yirmi üç Nisan Caddesi
Mahmut Aşık Caddesi
İpekçiler Mahallesi
Şehit Mehmet Çoban Bulvarı
İşçiler Caddesi
Çıraklar Caddesi
Ustalar Caddesi
Ulubatlı Hasan Caddesi
Sanatkarlar Caddesi
Mutlu Caddesi
Maden Sokak
Kendirciler Sokak
Kendir Lonca Geçidi
Karabük Caddesi
Kalfalar Caddesi
Güçlüler Caddesi
Ereğli Caddesi
Emek Sokak
Cihan Caddesi
Akay Caddesi
Adliye Meydanı
Vehbi Berik Caddesi
Gökçen Efe Caddesi
Ertuğrul Mahallesi
Öncü Sokak
Çukur Sokak
Yassı Yol Sokak
Yamaçlı Sokak
Yalınayak Sokak
Uzunirim Sokak
Nuh Efendi Sokak
Kısa Sokak
Külhan Sokak
Kuyumcu Ali Sokak
Kaziroğlu Sokak
Kaplan Yolu
Eski Yeni Hamam Sokak
Dar Sokak
Börekçibağı Küme Evleri
Aslan Sokak
Dere Sokak
Kambur Sokak
Dumlupınar Mahallesi
Şanizade Çıkmazı
Ağa Sokak
Üçüncü Yavan Çeşme Sokak
Dere Mahallesi
Sucu Sokak
Cumhuriyet Mahallesi
İbni Sina Sokak
Cağaloğlu Çıkmazı
Ziya Gökalp Caddesi
Yeşilimaret Sokak
Yanıkkonak Caddesi
Yamukağa Sokak
Yahşibey Sokak
Nişancı Paşa Caddesi
Namazgah Caddesi
Mithat Paşa Caddesi
Lise Caddesi
Karahasan Caddesi
Dörtyol Sokak
Alaybey Sokak
Akküp Sokak
İkinci Karahasan Sokak
Birinci Ülkü Sokak
Yalınayak Hamamı Meydanı
Doğan Caddesi
Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi
Yirmi dokuz Ekim Caddesi
Deppoy Caddesi
Bahariye Mahallesi
İnci Yokuşu Sokak
Ünlü Sokak
Ünlü Geçidi
Çeşme Sokak
Topal Sokak
Sofu Yokuşu Sokak
Sire Hatun Sokak
Neşe Sokak
Narin Küme Evleri
Narin Geçidi
Küp Sokak
Katırcılar Sokak
Kakaçlar Sokak
Havuzlu Sokak
Ertuğrul Sokak
Eflatun Sokak
Depo Sokak
Büyükküp Sokak
Buğdaydede Türbesi Sokak
Buğdaydede Caddesi
Atlanbaç Sokak
Arabacı Halil Ağa Sokak
Üçüncü Havuzlu Sokak
İkinci Küp Sokak
İkinci Havuzlu Sokak
Buğdaydede Geçidi
Dört Eylül Mahallesi
Yunus Emre Caddesi
Oruç Reis Caddesi
Hasan Polatkan Caddesi
Fatin Rüştü Zorlu Caddesi
Kürdüllü Mahallesi
Dede Kavağı Küme Evleri
Kireli Mahallesi
Ara yol
Karateke Mahallesi
Nazilli Kuyusu Küme Evleri
Doyranlı Mahallesi
Derebaşı Mahallesi
Çiniyeri Mahallesi
Gümüşlü Yolu
Kozalan Küme Evleri
Çayırlı Mahallesi
Boynuyoğun Mahallesi
Peşrefli Mahallesi
Gökçen Mahallesi
Stadyum Sokak
Mehmetler Mahallesi
Kurşak Mahallesi
Hasançavuşlar Mahallesi
Halkapınar Mahallesi
Kahrat Mahallesi
Batı Küme Evleri
İsmet İnönü Caddesi
İbni Melek Mahallesi
Karateke Yolüstü Küme Evleri
Tabakçayı Küme Evleri
TOKİ Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
İpekyolu Sokak
İnci Sokak
İnan Caddesi
İhsan Özmaden Caddesi
Çobanyıldızı Sokak
Çamlık Caddesi
Zafer Caddesi
Vatan Caddesi
Uygar Sokak
Türkistan Caddesi
Süleyman Şah Caddesi
Serdengeçti Caddesi
Rafet Saygılı Caddesi
Piri Reis Caddesi
Pamuk Sokak
Orhan Aksay Caddesi
Nadir Süldür Caddesi
Mithatbey Sokak
Maltepe Caddesi
Kıvanç Sokak
Kuğu Sokak
Kumru Sokak
Kardelen Sokak
Karaeli Sokak
Halil Çulhaoğlu Caddesi
Güven Caddesi
Güneşli Caddesi
Gençlik Caddesi
General Nahit Tunaşar Sokak
Ergenekon Sokak
Doktor Mustafa Sakarya Caddesi
Doktor Hadi Menzilçioğlu Caddesi
Dispanser Sokak
Dinç Sokak
Ceylan Sokak
Bülent Ecevit Caddesi
Azerbaycan Caddesi
Ayhan Gülcüoğlu Caddesi
Arda Sokak
Akşemseddin Caddesi
Ali Okan Caddesi
Güme Sokak
Hacı Ramiz Bey Sokak
Fuat Mensi Sokak
Melahat Aksoy Caddesi
Atatürk Mahallesi
İnönü Bulvarı
Turgut Reis Caddesi
Samanyolu Sokak
Sabiha Gökçen Caddesi
Kıbrıs Caddesi
Erol Furtına Caddesi
Tepebaşı Sokak
Hızır Sokak
Bayrak Caddesi
Özgürlük Caddesi
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM
Şebeke yenileme ve bakım çalışması
Saat 08.00 – 16.00
Aşağıdaki mahalle ve bölgeler kesintiden etkilenecektir:
Karaca Ali Mahallesi
Birinci Hürriyet Sokak
İkinci Hürriyet Sokak
Tilkilik Caddesi
Camii Önü Sokak
Cambazlı Yolu Küme Evleri
Işıklı Küme Evleri
Camii Arkası Sokak
Kahya Sokak
Kemercik Sokak
Kuyuirim Sokak
Vakıf Harım Sokak
Çengeloğlu Sokak
Çamlıbel Mahallesi
Karşı Sokak
Çamlıbel Sokak
Mezarlık Sokak
Köy Yolu
Ortaca Sokak
Elifli Mahallesi
Bağlar Sokak
Bayındır Yolu Caddesi
Beylik Kümesi Sokak
Elifli Köyü İç Yolu
Elifli Küme Evleri
Fırınlı Mahallesi
Demiryolu Küme Evleri
Furunlu Köy Yolu Küme Evleri
Canlı İstasyon Caddesi
Osmanoğlu Mevkii Küme Evleri
Yenice Kuyu Küme Evleri
Eski Fırınlı Köyü Sokak
Karahalilli Mahallesi
İsimsiz Karahalilli Küme Evleri
Arapbaşı Kahve Altı Küme Evleri
Birinci Çayır Sokak
İkinci Çayır Sokak
Üçüncü Çayır Sokak
Cumhuriyet Mevkii Sokak
Demiryolu Sokak
Karahalilli Yolu
Kızılcaağaç Mahallesi
Kızılcaağaç Küme Evleri
Alankıyı Köy Yolu Caddesi
Otuzbirler Küme Evleri
Atatürk Mahallesi
Yedi yüz on yedi numaralı sokak
İstasyon Caddesi
Üstad Sokak
Mercan Sokak
Anıt Sokak
Hızır Sokak
Vatan Caddesi
Piri Reis Caddesi
Koza Sokak
Emsal Sokak
Arzu Sokak
Bülent Ecevit Caddesi
Gençlik Caddesi
Gölet Sokak
Güven Caddesi
Halk Sokak
Kıbrıs Caddesi
Maltepe Caddesi
Sabiha Gökçen Caddesi
Sakin Sokak
Turgut Reis Caddesi
İnönü Bulvarı
Bıyıklar Mahallesi
Paşa Çeşme Sokak
Döneme Meydanı
Demokrasi ve Laiklik Meydanı
Bahçe Kahve Sokak
Boğaziçi Sokak
Dar Sokak
Emine Suyu Sokak
Fabrika Önü Caddesi
Kani Bey Sokak
Kubilay Caddesi
Niyazi Bey Sokak
Paşa Çeşmesi Sokak
Raif Parmaksız Caddesi
Sinan Hoca Çıkmazı Sokak
Çınarlıdere Sokak
Camii Mahallesi
Oktay Sokak
Öznar Sokak
Düzalan Sokak
Karakulak Sokak
Mektep Sokak
Oktan Sokak
Uzun Çarşı Sokak
Çınar Mahallesi
Bayır Sokak
Canlıoğlu Sokak
Cinli Mescit Sokak
Düzlük Sokak
Kalburcu Deresi Sokak
Mehmet Ağa Sokak
Mestan Çavuş Sokak
Taşlıdere Sokak
Yağcıoğlu Sokak
Çiftçioğlu Sokak
Ölmez Sokak
Demircilik Mahallesi
Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri
Yakın Değirmen Küme Evleri
Beş yüz iki numaralı sokak
Cami Sokak
Ertuğrul Gazi Sokak
Fabrika Sokak
Hükümet Önü Caddesi
Işık Sokak
Kul Ali Sokak
Muzaffer Köfteoğlu Caddesi
Mehmet Akif
Mehmetçik Sokak
Menderes Bulvarı
Mustafa Paşa Sokak
Odabaşı Sokak
Yıldırım Beyazıt Caddesi
Çepnioğlu Sokak
Çınarlı Çeşme Geçidi
Çınarlı Çeşme Sokak
Celal Bayar Bulvarı
Beş yüz beş numaralı sokak
Kabakçı Bahçe Küme Evleri
Fatih Mahallesi
Soğuk Pınar Küme Evleri
Birinci Malal Küme Evleri
Kiremit Ocağı Küme Evleri
İstasyon Altı Küme Evleri
İsmail Uslu Sulama Grubu
İkinci Malal Küme Evleri
Arap Kirli Küme Evleri
Ful Sokak
Gencer Küme Evleri
Hoca Ahmet Yesevi Sokak
Onart Caddesi
Osmanbey Sokak
Toros Caddesi
İkinci Çayiçi Küme Evleri
Saraybosna Caddesi
Buhar Sokak
Deniz Caddesi
Mehtap Sokak
Acar Sokak
Burcu Okyanus Sokak
Cemre Sokak
Dergah Sokak
Dikmen Caddesi
Ulus Caddesi
Yakut Sokak
Mollaarap Caddesi
Selimiye Caddesi
On dokuz Mayıs Caddesi
Otuz Ağustos Caddesi
Elli yıl Caddesi
Ayasofya Caddesi
Bahadır Sokak
Başak Sokak
Behçet Kadı Sokak
Demokrasi Caddesi
Destan Sokak
Dicle Sokak
Duygu Sokak
Efe Sokak
Ekol Sokak
Elmas Sokak
Evliya Çelebi Sokak
Faik Berker Sokak
Furkan Sokak
Hacı Hafız Bekir Hoca Caddesi
Halim Ertürk Caddesi
Hurşit Seni Caddesi
Levent Caddesi
Mehmet Güvensay Caddesi
Mehmet Hüsnü Tükel Sokak
Mehmet Kurşaklı Sokak
Melisa Sokak
Millet Caddesi
Mimar Sinan Caddesi
Mimoza Sokak
Saim Falakalı Caddesi
Selin Sokak
Sevinç Sokak
Tevfik Helvacıoğlu Sokak
Türker Sokak
Vakıf Sokak
Yahya Kemal Caddesi
Çam Sokak
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi
İmam Hatip Caddesi
Hacı Beşir Mahallesi
Ünlü Sokak
Kerimoğlu Çıkmazı
Dağ Sokak
Demirci Çıkmazı Sokak
Dere Meyhane Sokak
Dumlupınar Sokak
Hacı Kemal Sokak
Hamza Sokak
Kaya Yokuşu Sokak
Konyalı Çıkmazı
Kurtuluş Sokak
Kuru Havlu Sokak
Kuru Oğlu Sokak
Soğuksu Sokak
Söğütlü Dere Sokak
Türkoğlu Çıkmazı Sokak
Yüzbaşıoğlu Sokak
Zafer Sokak
Çukur İnişi Sokak
Çınarlı Sokak
Ülkü Sokak
Yenice Mahallesi
Mescit Sokak
Yenice Deresi Sokak
Ören Çeşme Sokak
Pınarlı Mahallesi
Eski İzmir Ödemiş Yolu
Örenyeri Küme Evleri
Güzelim Sokak
Sultan Sokak
Kardelen Küme Evleri
Yaka Sokak
Karaağaçlık Sokak
Yanık Çiftlik Sokak
Uzunkır Sokak
Pınarlı Köyü İç Yolu
Pınarlı Yolu
İzmir Ödemiş Yolu
Söğütören Mahallesi
Köy İçi Sokak
Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri
Söğütören Köyü İç Yolu
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şebeke yenileme ve bakım çalışması
Saat 01.00 – 02.00
Aşağıdaki mahalle ve bölgeler kesintiden etkilenecektir:
Atatürk Mahallesi
İki yüz iki numaralı sokak
Beyler Sokak
İki yüz dokuz numaralı sokak
Aslan Sokak
Sedir Sokak
İki yüz elli bir bölü dört numaralı sokak
İki yüz bir numaralı sokak
Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu çevresi
Evren Sokak
Camii Sokak
Haluk Ökeren Caddesi
Alaattin Bey Sokak
İki yüz elli bir numaralı sokak
Turna Sokak
Mehmet Çelebi Sokak
Ak Sokak
Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sokak
Madra Sokak
İki yüz sekiz numaralı sokak
Birinci Pazaryeri Sokak
İkinci Pazaryeri Sokak
Kaya Sokak
Ozan Sokak
Kumluca Sokak
Tunç Sokak
Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri
Sıçan Sokağı Mevkii Küme Evleri
İki yüz elli bir bölü bir numaralı sokak
İki yüz elli bir bölü üç numaralı sokak
İki yüz elli bir bölü iki numaralı sokak
İki yüz elli numaralı sokak
İki yüz üç numaralı sokak
İki yüz dört numaralı sokak
İki yüz altı numaralı sokak
Ali Fuat Sokak
Alemdar Sokak
Aşık Veysel Sokak
Bakır Sokak
Balamir Sokak
Batı Sokak
Beyazıt Caddesi
Buminhan Sokak
Cengiz Han Sokak
Doğan Bey Sokak
Emrah Sokak
Genç Osman Caddesi
Gürcü Çıkmazı
Kadri Sokak
Karacaoğlan Sokak
Kavak Sokak
Kubilay Sokak
Kuğu Sokak
Kısmet Sokak
Murat Bey Sokak
Murat Çelebi Sokak
Musa Çelebi Sokak
Nur Sokak
Orhan Bey Sokak
Osmanbey Sokak
Rızabey Sokak
Sami Altan Sokak
Sultan Sokak
Süleyman Çelebi Sokak
Tan Sokak
Taşlı Sokak
Teoman Sokak
Tevfik Bey Sokak
Yavuz Selim Caddesi
Yunus Emre Sokak
Çam Sokak
Ömer Ağa Sokak
Şehit Bülent Avşar Caddesi
Göçbeyli Mahallesi
Nergis Sokak
Gümüş Sokak
Yirmi dokuz Ekim Caddesi
Yakut Sokak
Ceylan Sokak
Yunus Sokak
Güney Sokak
Pamukçu Sokak
Palalar Sokak
Uygar Sokak
Nazlı Sokak
Küçük Pınar Sokak
Savaş Sokak
Mescit Caddesi
Solaklar Sokak
Kadife Kafe Sokak
Karalar Sokak
Şeref Sokak
Zümrüt Sokak
Canbazlar Sokak
Aslı Sokak
Sezen Sokak
Pehlivanlar Sokak
Bahçıvan Sokak
Palamut Sokak
Arslanlar Sokak
Mine Sokak
Alhatlı Caddesi
Döşeme Sokak
Horoz Sokak
Hurşit Sokak
Karagöz Sokak
Görkem Sokak
Arapalanı Meydanı
Can Sokak
Yıldırım Sokak
Karahan Sokak
Mısırlı Sokak
Mümin Sokak
Sucu Tarlası Sokak
Şelale Sokak
Şakir Sokak
Kiraz Sokak
Taşlık Sokak
Dayılar Sokak
Devrim Sokak
Susam Sokak
Akbaba Sokak
Hastane Sokak
Kumru Kaya Sokak
Özkan Sokak
Yılmazlar Sokak
Vatan Sokak
Birinci Sanayi Sitesi Sokak
Dostluk Caddesi
Aydınlar Sokak
Aşçılar Sokak
Badem Sokak
Bergama Caddesi
Bigalı Sokak
Biçer Sokak
Bölcek Caddesi
Cami Çıkmazı
Dallık Caddesi
Doğan Sokak
Gani Sokak
Hüseyin Acar Caddesi
Hüseyin Demir Caddesi
Karacan Sokak
Kartal Sokak
Kazım Dirik Caddesi
Kemaller Sokak
Kocapınar Sokak
Kozluca Caddesi
Kumlukaya Sokak
Köy İçi Yol
Mezarlık Caddesi
Nar Sokak
Rahmi Bey Sokak
Sağlık Sokak
Selvi Sokak
Tahir Sokak
Çakıl Sokak
Çakırlar Sokak
Çalışkan Sokak
İmam Ali Sokak