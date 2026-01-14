1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf karne görüşleri! 2026 en güzel karne görüşleri ve karne sözleri!

2026 yılı karne dönemi yaklaşırken 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencileri için yazılacak karne görüşleri büyük ilgi görüyor. Öğretmenlerin öğrencileri teşvik etmek amacıyla tercih ettiği en güzel karne görüşleri ve etkileyici karne sözleri, hem öğrencilerin özgüvenini artırıyor hem de yeni döneme motivasyon sağlıyor. İlgi çeken ve anlamlı karne görüşlerini sizin için derledik.

1. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ

• Yıl boyunca çok çalıştın ve her zaman eksiksiz geldin. Disiplinli çalışman ve her zaman sorumluluklarını yerine getirmen bu başarıyı getirdi. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Bu başarından dolayı seni tebrik ederim. Her zaman böyle ol. Bu başarında sana her zaman destek olan aileni de tebrik ederim. Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyorum. Başarını daha da artırman için bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diliyorum

• Çok zekisin, akıllısın, davranışlarınla herkese örnek bir öğrencisin. Öğretmenin olarak seninle gurur duyuyorum. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Bu tatili fırsat bilerek sana başarını daha daha artırman için bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diliyorum

• Bu yıl ki başarından dolayı beni çok mutlu ettin Sen azimli bir öğrencimsin.Senin başarından ve sınıf içindeki tüm davranışlarından dolayı beni çok mutlu ettin Senden ileriki yıllarda daha güzel başarılar bekliyorum. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Tatilde çok kitap okumalısın. Seni çok seviyor ve keyifli bir tatil geçirmeni dilerim.

• Derslere çalışman ve düzenli olman beni çok mutlu etti.Senin ileriki yıllarda daha da başarılı olacağına inanıyorum.Tatilde bol bol kitap okumayı unutma. Çocuğuyla ilgilenen ve takipçisi olan veliye ayrıca teşekkür ederim. Seni çok seviyor ve bol okumalı tatil geçirmeni diliyorum.

• Bu yıl ki çalışmalarından oldukça memnunum. Senin ileride çok daha güzel yerlere geleceğine eminim. Gayretinden oldukça memnun olduğum bir yılı bitirdik.Tatilde gezmek kadar ders çalışmakta önemli.Senden istediğim bol bol kitap okumalısın.Sen çok azimli bir çocuksun. Bu başarının ve azminin ömür boyu devamını diliyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller.

• Derslere olan ilgin beni fazlasıyla memnun etti. Şımarman olmasa çok tatlısın. Sayın veli çocuğumuzun okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalı,pratik yapmalı. Bunu başaracağına inanıyorum.Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Önümüzdekiyıllardabu başarının daha da artacağından eminim.Seni çok seviyor ve güzel tatil geçirmeni dilerim.

• Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Umarım gayretini biraz daha arttırır. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var. Sayın veli çocuğumuzun okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalısın. Bunu başaracağına inanıyorum. Tatilde bol okuma yap. Seni çok seviyor ve güzel bir tatil geçirmeni dilerim

• Kendini okumaya verdiği ve dikkat ettiğinde heceleri birleştirerek kelimeleri okuyor. Az tanıdığı harfleri iyice öğrenmeli ki okuması ilerlesin ve gelişsin. Sayın veli çocuğumuzun okumayı unutmaması, okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalı,pratik yapmalı. Bunu başaracağına inanıyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diler

• Sevgili Öğrencim, Başarılı bir dönem geçirdin. Okuma ve yazma konusunda büyük ilerleme kaydettin. Her gün gösterdiğin çaba, başarılarının temeli oldu. Şimdi daha çok okuma zamanı! Tatilde bol bol kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. Senin daha büyük başarılar elde edebileceğine inanıyorum. İyi tatiller!

• • Sevgili Öğrencim, İlk dönemini başarıyla tamamladın! Okuma ve yazma konusundaki gayretin takdire şayan. Daha çok çalışarak, ikinci dönemde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Tatilde dinlenirken bol bol kitap okuma ve yazma çalışmaları yapmayı unutma. İyi tatiller!

• Canım Öğrencim, Öğrenme yolunda harika bir adım attın. Okuma-yazma konusunda oldukça ilerledin ve harfleri öğrendin. Şimdi okumayı daha fazla sevmelisin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. İyi tatiller, başarılarının devamını diliyorum!

• Değerli Öğrencim, Bu dönemde gösterdiğin gayret takdire şayandı. Okuma ve yazma konusunda bazı eksiklerin olsa da, tatilde daha çok çalışarak bu eksikleri kapatabilirsin. Bol bol okuma ve yazma yaparak, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapacağını biliyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Okuma ve yazma konularında çok büyük bir gelişim gösterdin. Bu başarıyı devam ettirmek için tatilde de çalışmaya devam etmelisin. Başarılarınla gurur duyuyorum. Okuma ve yazma alışkanlığını sürdürmek için tatilde bol bol kitap okumayı unutma. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim, Okuma ve yazma becerilerin bu dönemde ilerledi. Ancak daha dikkatli çalışman gerektiğini düşünüyorum. Tatilde eksik olduğun konuları tekrar ederek, ikinci dönemde daha başarılı olabilirsin. Ben sana inanıyorum! İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Bu dönemde okumayı ve yazmayı çok iyi öğrendin. Ancak, daha fazla çalışarak bu becerilerini geliştirebilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmaları yapmayı unutma, çünkü bu şekilde daha başarılı olabilirsin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim, Okuma ve yazma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptın. Ancak, bazı eksikliklerin var. Tatilde eksiklerini tamamlamak için bol bol pratik yapmalısın. Başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Harfleri öğrendin, şimdi okumayı daha da severek ilerlemen gerekiyor. Okuma ve yazma alışkanlıklarını tatilde pekiştir. Senin başarını görmek beni çok mutlu ediyor. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim, Bu dönemde harika bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konusunda ilerleme kaydettin, ancak daha fazla çalışman gerekiyor. Tatilde eksiklerini tekrar ederken aynı zamanda bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde çok güzel bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konusundaki gelişimini görmek beni çok mutlu etti. Tatilde daha fazla kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Bu dönemde harika bir ilerleme kaydettin. Okuma ve yazma konusunda gösterdiğin çaba çok değerli. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarını sürdürmelisin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Bu dönemde çok güzel bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konularındaki ilerlemen çok takdire değer. Ancak biraz daha çalışarak daha büyük başarılar elde edebilirsin. Tatilde okuma ve yazma çalışmalarına devam etmeni öneriyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Okuma ve yazma becerilerinde çok iyi bir gelişim gösterdin. Ancak, daha fazla okuma ve yazma pratiği yaparak daha da ilerleyebilirsin. Tatilde bu konuda çalışmaya devam etmeni öneriyorum. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda büyük adımlar attın. Fakat, biraz daha çalışarak daha da başarılı olabileceğine inanıyorum. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma becerilerini geliştirmelisin. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir gelişim kaydettin. Ancak eksiklerini tamamlamak için tatilde daha çok çalışmalısın. Bol bol kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. İyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda oldukça ilerledin, ancak daha fazla çaba sarf etmelisin. Tatilde okuma ve yazma çalışmalarını sürdürmelisin. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Harfleri öğrendin ve şimdi okumayı daha çok sevmen gereken bir döneme giriyorsun. Tatilde kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okumayı ve yazmayı çok iyi öğrendin. Ancak, daha fazla çalışarak bu becerilerini geliştirebilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmaları yapmayı unutma. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda harika bir dönem geçirdin. Ancak, daha fazla çaba sarf ederek okuma ve yazma becerilerini daha da geliştirebilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarını yapmalısın. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir ilerleme kaydettin. Ancak biraz daha çalışarak, becerilerini daha da geliştirebilirsin. Tatilde kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Okuma ve yazma konularındaki gelişiminden çok memnun oldum. Ancak biraz daha pratik yaparak ikinci dönemde daha da başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarına devam etmelisin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda güzel bir ilerleme kaydettin, fakat daha dikkatli çalışmalısın. Tatilde eksik olduğun konuları pekiştirerek ikinci döneme hazır bir şekilde başlayabilirsin. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda büyük bir adım attın. Ancak biraz daha dikkatli çalışarak, gelişimini hızlandırabilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmalarına devam etmeni öneriyorum. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir ilerleme kaydettin. Ancak, biraz daha çalışarak çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma becerilerini geliştirmelisin. İyi tatiller!

2. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ!

Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…

Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum

3. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ!

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.

- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.

- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.

- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.

- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.Tebrikler.

- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin örnek insanı olman için hiçbir engel yok!"

- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve örnek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

4. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ?

Sevgili …,

Avucumuza düşen kar tanesi gibi hızla eriyor zaman. Daha dün gibiydi harfleri öğrenmeye başlamamız. Bugün ikinci sınıfı bitirdik. Uzun bir yol var önümüzde. Başarılı bir dönemi daha geride bıraktık. Seni tebrik ediyorum. İyi ki senin öğretmenin olmuşum. Tatilin de eğitimin bir parçası olduğunu unutma. Bol bol dinlen, ailene yardımcı ol, kitap oku, ödevlerini yap. Eylül ayında mutlu bir şekilde okula dönüşünü bekleyeceğim. İyi tatiller…

Canım kızım,

Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime. Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum. İyi tatiller.

Sevgili …,

Başarmak, insanoğlunun koyduğu hedeflere ulaşmasıdır. Bu sene hedeflerimize ulaştık. O halde başarılıyız. Ancak bununla yetinmemeliyiz. Çünkü "İki günü eşit olan zarardadır." Heybemizi doldurmak için önümüze gelen her fırsatı değerlendirmeliyiz. Yaz tatili de bu fırsatlardan birisi. Bol bol dinlenelim ama konularımızı da tekrar edelim. Bol bol oyun oynayalım ama ailemize de yardımcı olalım. Bol bol okuyalım. Okuyalım ama kitapların sadece resimlerinde ve cümlelerinde kalmayalım. Kelimelerine, duygularına ve fikirlerine varalım. Uzun lafın kısası aileni, öğretmenini ve seni memnun edecek bir tatil geçirmeni diliyorum.

Sevgili …,

Gün oldu, devran döndü. Beklenen zaman geldi. Acısıyla tatlısıyla dört yıllık ilkokulun sonuna geldik. Seni hayatının ilerleyen döneminde ülkemin çok iyi yerlerinde hizmet ederken göreceğimi biliyorum. Hayat çabuk ve hızlı geçer. Ömür boyu doğruluk ve dürüstlük dostun, yalan ve kötülük düşmanın olsun. Hayat sana bir ömür boyu başarının yanında huzur ve mutluluk versin. Senin başarı haberlerini uzaktan takip edeceğim. Beni unutmayacağını umuyorum. Seni çok seviyorum.

Bu sana son öğüdüm olsun. Kimsenin sana yapamayacağını söylemesine izin verme. Bir hayalin varsa peşini bırakma. İnsanlar kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakmamalısın. Seni unutmayacağım. Yolun açık olsun…Sevgili …,

Sevgili …,

Uzun ve yorucu bir yolun sonundayız. Acısıyla tatlısıyla dolu dolu yaşadığımız günler hepimiz için bir tecrube kaynağı oldu. Başarılar elde etmiş veya yenilgilerle yorulmuş olabiliriz. Geri dönüş olmayan bu seferde Mevlana gibi söylemeliyiz: "Dünde yaşananlar dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım." Unutmayalım ki güneş yarın tekrar doğacak.

Siz de sitemizin iletişim sayfasını kullanarak sene sonu öğretmen karne görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymeti olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevgili …,

Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.

Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.