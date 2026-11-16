YENİ Partili hekim milletvekilleri 2027 sağlık bütçesini yetersiz buldu

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - YENİ Parti'nin hekim milletvekilleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini eleştirdi. Eylem Ertuğ Ertuğrul, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin yetersizliğine ve Zonguldak'taki sağlık yatırımlarına; Mühip Kanko, şehir hastanelerindeki Sayıştay bulgularına, ilaç ve hastane denetimlerine; Murat Çan, sağlıkta şiddete ve Samsun Şehir Hastanesi'ndeki sorunlara; Aylin Yaman ise birinci basamak sağlık hizmetlerine, aşılamaya, personel açığına ve kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınmamasına dikkati çekti. Yaman, "Bu sağlık bütçesi kabul edilebilir değil" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri sürüyor.

YENİ Parti'nin hekim milletvekilleri Eylem Ertuğ Ertuğrul, Mühip Kanko, Murat Çan ve Aylin Yaman, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.

ERTUĞRUL: BÜTÇEYİ DEVASA BETON PROJELERE DEĞİL, HEKİME VE KORUYUCU HEKİMLİĞE AYIRMAK GEREKİR

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Ertuğrul, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun iki hafta önce Zonguldak'ta iki sağlık kuruluşunun yeni binalarının açılışına katıldığını ve konuşmasında "Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız" dediğini anımsattı. Ertuğrul, bu sözlerin Türkiye'nin ve Zonguldak'ın sağlık alanındaki gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin yetersizliğini eleştirdi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payının 2025 yılında fiilen yüzde 24,9'a düştüğünü belirten Ertuğrul, 2027 bütçesinde şehir hastanelerine ayrılan 160,7 milyar liranın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koruyucu sağlık ödeneğinin yaklaşık altı katı olduğunu söyledi. Ertuğrul, "Öncelikli olarak sağlığı korumayı savunmak, bütçeyi devasa beton projelere değil; hekime, personele ve koruyucu hekimlik uygulamalarına ayırmakla olur" dedi.

"ZONGULDAK'TA ULUSLARARASI STANDARTLARDA AKTİF KANSER KAYIT MERKEZİ YOK"

Zonguldak'ın ağır sanayi ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ifade eden Ertuğrul, hava kalitesi istasyonlarının verilerine göre halkın yılın büyük bölümünde kötü havaya maruz kaldığını söyledi. Ertuğrul, kentte uluslararası standartlarda aktif bir kanser kayıt merkezinin bulunmadığını belirterek, bu konuda verdikleri soru önergelerine Bakanlığın yalnızca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini işaret ederek yanıt verdiğini, sitedeki verilerin ise dört yıl öncesine ait olduğunu kaydetti.

Bölgede acil hematolog ihtiyacı bulunduğunu da dile getiren Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde oluşturulması planlanan kemoterapi ünitesi için mevcut binanın yetersiz kaldığını söyledi. Bakanlık müfettişlerinin incelemelerinde binada depo bulunmadığının ve bunun malzeme kaybına yol açabileceğinin belirtildiğini aktaran Ertuğrul, depo yapılması için proje hazırlandığını ve Bakanlığa iletildiğini ifade etti. Ertuğrul, ek bina için ödenek ayrılarak yatırımın bir an önce gerçekleştirilmesini istedi.

"ZONGULDAK'IN KAPSAMLI BİR YANIK MERKEZİNE İHTİYACI VAR"

Bölgede yoğun madencilik faaliyetlerine rağmen acil travma ve yanık vakalarına müdahale kapasitesinin yetersiz olduğunu belirten Ertuğrul, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mart 2023'te TPAO tarafından bir yanık ünitesi açıldığını ancak kapsamlı bir yanık merkezine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Son maden kazasının ardından yanık merkezi kurulması yönünde Bakanlığın talimat verdiği bilgisini aldıklarını aktaran Ertuğrul, mevzuat gereği böyle bir merkezin kurulabilmesi için üçüncü basamak hastane, beş yoğun bakım ünitesi, ayrı ameliyathane ve 7 gün 24 saat görev yapacak doktor gerektiğini, kentte bu koşulların bulunmadığını ifade etti. Ertuğrul, yatırımın mevcut üniversite hastanesi ya da eski Atatürk Devlet Hastanesi binası değerlendirilerek yapılabileceğini belirtti.

2022 yılında boşaltılan eski Atatürk Devlet Hastanesi binasının çürümeye terk edildiğini söyleyen Ertuğrul, binanın depreme dayanıksız olduğunun ifade edildiğini ancak bu konuda verdikleri soru önergelerine yanıt alamadıklarını kaydetti. Ertuğrul, "Burası ne yapılacak, burası nasıl değerlendirilecek, ranta mı açılacak, sağlık alanı olarak mı devam edecek?" diye sordu.

Eski hastane binasının onarılarak yoğun bakım kapasitesinin artırılabileceğini, kadın doğum ve göğüs hastanelerinin buraya taşınabileceğini, yanık merkezinin de burada kurulabileceğini belirten Ertuğrul, buna karşın Zonguldak'a şehir hastanesi yapılmasının dayatıldığını savundu. Ertuğrul, "Ulaşımın çok daha kolay olduğu şehir içi merkezler varken şehir dışına devasa bütçeler gömmek halk sağlığına değil, inşaat ve işletme rantına hizmettir" dedi.

"EREĞLİ DEVLET HASTANESİ'NDE ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİNE HEKİM BULUNAMIYOR"

Ertuğrul, Ereğli Devlet Hastanesi'ne anjiyografi ünitesi kurulduğunu ancak yeterli hekim bulunmadığı için icap nöbeti tutulamadığını ve laboratuvarın verimsiz kullanıldığını söyledi. Bölgedeki hastanelerde ciddi temizlik personeli sıkıntısı yaşandığını da belirten Ertuğrul, devlet hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bilgi işlem, yemekhane, sterilizasyon, diş laboratuvarı ve cihaz başında çalışan taşeron personelin kadroya alınmasını istedi.

KANKO: ŞEHİR HASTANELERİNDE CİDDİ MALİ VE İDARİ SORUNLAR SAPTANDI

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ise sağlık alanında yaşanan sorunların yalnızca şehir hastaneleriyle sınırlı olmadığını belirterek, kamu kaynaklarının kullanımı ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık yönetimi mezunları, ebeler, hemşireler, sağlık teknikerleri, paramedikler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve radyoloji teknisyenlerinin atama taleplerini gündeme getiren Kanko, 150 bini aşkın sağlık yönetimi mezunundan yılda yalnızca 200-300'ünün atandığını, mezunların en az 5 bin kadro talep ettiğini söyledi. Kanko, sağlık yönetimi mesleğinin görev tanımının yapılmasını da istedi.

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2025 yılı Denetim Raporu'nda 18 şehir hastanesinde ciddi mali ve idari sorunların tespit edildiğini belirten Kanko, şirketlerin yer tesliminden önce inşaata başlamasına rağmen bu sürelerin işletme dönemlerinden düşülmediğini, şirketlerin sözleşmelerde öngörülenden daha geniş alanlarda ticari faaliyet yürüttüğünü söyledi. Kanko, bazı hastanelerde tamamlanmamış işler bulunduğunu ve şirketlerden tahsil edilmesi gereken giderlerin tahsil edilmediğinin de raporda yer aldığını kaydetti.

Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde şirketlerin ödemesi gereken ısıtma ve soğutma giderlerinin tahsil edilmediğini, uygunsuz ekipman kullanıldığının da belirtildiğini aktaran Kanko, "Yani acaba vatandaşın vergileriyle şirketlerin eksikleri mi finanse ediliyor; doğrusu aklımıza bu geliyor. Şehir hastanelerine milyarlarca lira aktarılıyor ama Sayıştay denetimlerinde bu kadar ciddi eksiklikler neden ortaya çıkıyor, bunu anlamak lazım. Burada gerçek kamu zararı nedir, bunu açıklamanızı istiyoruz" diye konuştu.

SU ANALİZLERİNDEKİ SONUÇLARA MÜDAHALE İDDİASINI SORDU

Kanko, Sakarya'da Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin ambalajlı kaynak suyu tesislerine yönelik incelemelerinde 2020-2024 döneminde bazı su analiz sonuçlarına müdahale edildiğinin ortaya çıktığını, 50 milyon lirayı aşan idari para cezalarının sistemden silindiğinin anlaşıldığını söyledi.

Kanko, "Vatandaşın içtiği temiz suyun temiz olup olmadığını denetlemekle görevli kurumda kirli suyun temiz gösterildiği iddiaları nasıl ortaya çıkmıştır, bunun sonucunda neler yapılmıştır, hangi şirketler bundan yararlanmıştır; bunları açıklamanızı istiyoruz" dedi.

"TARİHİ GEÇMİŞ KANSER İLAÇLARININ YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI AÇIKLANMALI"

Kasım 2026'da tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutuları değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğüne ilişkin haberleri de gündeme getiren Kanko, soruşturmada yaklaşık 650 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Kanko, "Kanser hastalarının yaşam mücadelesi verdiği bir ülkede tarihi geçmiş ilaçların yeniden piyasaya sürüldüğü iddiasıyla karşı karşıyayız. İnsanların şifa umudunu kimlerin kazanç kapısına dönüştürdüğünü açıklamak zorundasınız. Takip sistemi bu işlemleri neden engelleyememiştir, Bakanlığın denetim mekanizmaları nerede kalmıştır?" ifadelerini kullandı.

Kanko, 18 ülkeden 88 sigara çeşidi üzerinde yapılan araştırmada 83 örnekte mikroplastik tespit edildiğini, Türkiye'nin mikroplastik açısından ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek, sigara içenlerin mikroplastiğe maruz kalması konusunda da değerlendirme yapılmasını istedi.

MR VE TOMOGRAFİ RAPORLARINDA "KOPYALA-YAPIŞTIR" İDDİASI

Hastanelerdeki radyoloji hizmet alımlarına da değinen Kanko, MR ve tomografi raporlarının kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Bir ankette hekimlerin yüzde 83'ünün bir yıl içinde en az bir MR veya tomografi raporunun kopyala-yapıştır olduğunu ya da yanlış hazırlandığını belirttiğini aktaran Kanko, bu nedenle bazı hastaların yanlış teşhis ve tedavi süreçleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kanko, üniversite hastanelerinde daha fazla hastaya bakılabilmesi için 16 dakika sürmesi gereken MR çekimlerinin beş dakikaya kadar düşürüldüğünün ileri sürüldüğünü de belirtti.

Giresun'da özel bir hastanede temizlik ve yardımcı personelin ameliyatlara girdiğinin tespit edildiğini, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hijyen sorunları yaşandığını söyleyen Kanko; Elazığ'da yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaların yoğun bakım hastası gibi gösterilerek SGK'den haksız ödeme alındığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ve bazı hastanelerde ameliyat işlemleri karşılığında usulsüz para talep edildiği iddialarını da sıraladı.

"SAĞLIKTA YÖNETİCİ OLMAK İÇİN LİYAKAT Mİ, DOLAR MI GEREKİYOR?"

Sağlık teşkilatındaki yönetici atamalarına ilişkin iddiaları da gündeme getiren Kanko, başhekimlik makamlarının 20 bin dolara, müdürlük makamlarının ise 5 bin dolara verildiğinin ileri sürüldüğünü söyledi. Kanko, "Sayın Bakan, sağlıkta yönetici olmak için liyakat mi gerekiyor, dolar mı gerekiyor; bu konular ciddiyse bu konuda soruşturma açtınız mı; bunu bekliyorum" dedi.

Kanko, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2026 yılının ilk çeyreğinde yaptığı denetimlerde 886 kozmetik üründen 684'ünün teknik açıdan uygunsuz bulunduğunu belirterek, bu ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığını söyledi. İstanbul'da özel bir hastanede anne adaylarının onayı alınmadan ilaç kullanılarak erken doğuma zorlandığı iddialarının sonucunu da sordu.

Özel hastanelerde acil müdahale altındaki hastalardan stent ücreti talep edildiğine ilişkin haberleri, Ünye Devlet Hastanesi'nde reçeteli ilaçların usulsüz şekilde piyasaya sürülmesi iddiasını ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasını da gündeme getirdi.

Antalya'da Ekim 2026'da yetkisiz kişilerce yapılan botoks uygulaması nedeniyle 16 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını anımsatan Kanko, sahte botoks uygulamaları ve hastanelerdeki denetim sorunlarına ilişkin açıklama istedi.

KOCAELİ'DE ÜÇ İLÇEDE HASTANE BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Kanko, Kocaeli'de Çayırova, Kartepe ve Başiskele'de hastane bulunmadığını da belirterek bu ilçelere hastane yapılmasını istedi. 2023 yılında hizmeti sonlandırılan Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği'nin yıkılmasına rağmen üç yıldır yerine yeni bir tesis yapılmadığını söyleyen Kanko, Gebze'ye ikinci hastane talebini de yineledi.

Dilovası'nda kanser vakalarının yoğunluğunu hatırlatan Kanko, ilçede meslek hastalıkları hastanesi ya da göğüs ve onkoloji poliklinikleri açılması gerektiğini söyledi. Kocaeli'nin Türkiye'nin önemli metropollerinden biri olmasına rağmen hekim ve hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye ortalamasının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirten Kanko, Bakanlıktan bu konuda adım atılmasını istedi.

ÇAN: DEVLETİ TANINMAZ HALE GETİRDİNİZ

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan ise sağlık yöneticilerinin siyasi müdahalelerle görevden alınmasını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, Samsun Şehir Hastanesi'nde bir hastanın patoloji sonucunun dört ay boyunca çıkmamasını ve sağlık tesislerinin özelleştirme kapsamına alınmasını gündeme getirdi. Çan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Lütfen ama lütfen ivedilikle sağlıkta şiddeti, hekimlerimize, sağlık emekçilerine yönelik şiddeti engelleyin. Bu sizin asli göreviniz" diye seslendi.

Kırıkkale'de bir ilçe sağlık müdürünün AK Parti ilçe başkanının ziyaretini kabul etmediği gerekçesiyle görevden alındığını belirten Çan, bu atamaya ilişkin Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı gösterdi. Paylaşımda, atama sürecindeki destekleri nedeniyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı ve Kırıkkale Valisi'ne teşekkür edildiğini aktaran Çan, "Devleti tanınmaz hale getirdiniz" dedi.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÇEVRESİNDEKİ ŞELALEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Samsun Şehir Hastanesi'nin 2024 yılında açıldığını, 2025 yılında ise Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yeniden açılışının yapıldığını söyleyen Çan, hastanenin çevresindeki çalışmaların hala tamamlanmadığını belirtti. Çan, "Ama merak ediyorum, şelaleyi ne zaman açacaksınız? Şehir hastanesinin çevresi resmen yapma şelale. Buradan da size gösteriyorum. Gelin bu şelale manzaralı hastaneyi bir kez daha açın" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için Bakanlığın yeterli adım atmadığını savunan Çan, Samsun'da iki hekim olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanının görev başında yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaklaşık bir hafta önce Samsun'da bir genel cerrahi asistanının uyuşturucu bağımlısı bir kişi tarafından bıçaklandığını belirten Çan, Bakan Memişoğlu'na sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu.

"BİR HASTANIN PATOLOJİ SONUCU DÖRT AYDA ÇIKMADI"

Samsun Şehir Hastanesi'nde jinekolojik onkoloji cerrahisi geçiren Termeli bir hastanın patoloji sonucunun dört ay boyunca çıkmadığını anlatan Çan, hastayla kendisinin ilgilendiğini ve örneğin Ankara'ya gönderildiğini söyledi. Hastanın daha sonra medikal onkoloji bölümüne başvurduğunda tamamlayıcı tedavi uygulanamayacağının söylendiğini belirten Çan, "İnsanların yaşam hakkıyla bu kadar oynamamalısınız. Sağlıkta çağ atlıyoruz diyerek atlanan, milletin yaşam hakkı oluyor" dedi.

YAMAN: 2025 YILINDA SADECE 102 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ EKLENDİ

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin hedefleri ile açıklamaları arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyledi. Bakan Kemal Memişoğlu'nun Temmuz 2024'te göreve gelmesinden bu yana 723 aile sağlığı merkezi açıldığını, 372 merkezin de yapım aşamasında olduğunu açıkladığını anımsatan Yaman, Bakanlığın istatistiklerinde 2025 yılında yalnızca 102 aile sağlığı merkezinin eklendiğinin görüldüğünü belirtti.

Yaman, Memişoğlu'nun Aralık 2024'te 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yalnızca 2025 yılında bin aile sağlığı merkezi açılacağını söylediğini anımsatarak, "Sağlık istatistik yıllığındaki hedefleriniz ile söylemleriniz arasında ciddi tutarsızlıklar bulunmakta" dedi.

Aile hekimliği birim sayısının 2027 yılında bin 611 artırılmasının hedeflendiğini, buna karşın birim başına düşen nüfusta yalnızca 75 kişilik azalma öngörüldüğünü belirten Yaman, aile hekimliği sisteminde nüfusa dayalı ödeme katsayıları ile hastalık yönetim platformu kapsamındaki hesaplama ve tavan katsayılarının yeni birim nüfuslarına göre düzenlenmediğini söyledi.

Birim başına düşen nüfusun azaltılmasının olumlu olduğunu ancak bu sürecin aile hekimlerinde gelir kaybına yol açtığını belirten Yaman, yeni aile sağlığı merkezleri açılması yerine mevcut merkezlerde ortak kullanım için ayrılan odaların yeni birimlere dönüştürüldüğünü ifade etti. Yaman, aile hekimlerinin vekil bulmak zorunda kalmadan ve gelir kaybı yaşamadan izin kullanabilmesi gerektiğini de söyledi.

"AŞILAMA ORANLARIMIZ GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR"

Aşılama oranlarının gerilediğini belirten Yaman, boğmaca ve tetanoz aşısı kapsayıcılığının yüzde 98'lerden yüzde 94'e düştüğünü söyledi. Bu yıl aşı temininde de ciddi sorunlar yaşandığını kaydeden Yaman, RSV, meningokok, zona, HPV ve grip aşılarının Ulusal Bağışıklama Programı'na alınması gerektiğini, temel çocukluk çağı aşılarında sorun yaşandığını dile getirdi.

Aile sağlığı merkezlerine daha önce gönderilen kombine oral kontraseptiflerin artık sahada temin edilemediğini belirten Yaman, bu durumun kadınların aile planlaması hizmetlerine erişimini kısıtladığını söyledi. Yaman, aile sağlığı çalışanlarının da yıllardır kadro beklediğini belirterek, birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması için iş barışının ve güvenceli çalışmanın sağlanmasını istedi.

KANSER TARAMALARINDA MEME KANSERİ ORANI YÜZDE 37

Servikal kanser taramalarının yüzde 60'a ulaşmasını olumlu bulduğunu belirten Yaman, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde tarama oranının ise yüzde 37 düzeyinde kaldığını söyledi.

Kanser ilaçlarının geri ödeme durumuna da değinen Yaman, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Ekim 2026 tarihli ruhsatlı ürünler listesi ile SGK'nin aynı tarihli geri ödeme listesini karşılaştırdıklarında 28 kanser ilacının hiçbir endikasyonda geri ödenmediğini gördüklerini belirtti. Bu ilaçların ağırlıklı olarak meme kanseri ve erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinin tedavisinde kullanıldığını ifade eden Yaman, bir ilacın ruhsatlı olmasına rağmen geri ödeme kapsamında bulunmamasının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

"BİRİNCİ BASAMAK HER GEÇEN YIL KAN KAYBEDİYOR"

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin 17 farklı alanda ücretsiz hizmet verdiğini ve sayılarının 366'ya çıkarıldığını belirten Yaman, 30 yaş üzerindeki nüfus dikkate alındığında merkez başına yaklaşık 135 bin kişinin düştüğünü söyledi. Başvuru sayısının yüzde 28 arttığının açıklandığını ancak personel sayısındaki artışa ilişkin hedefleri göremediklerini ifade etti.

Esenlik merkezleriyle sağlık turizmine hız kazandırılmasının hedeflendiğini ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinin gerilediğini savunan Yaman, sezaryen ameliyatlarının canlı doğumlar içindeki oranının 2025 yılında yüzde 29'a düştüğünü, bir önceki yıl bu oranın yüzde 61,2 olduğunu kaydetti. Buna karşın ebe ve hemşire sayısında düşüş yaşandığını belirten Yaman, 2024 yılında toplam ebe sayısının 61 binlerden 60 binlere gerilediğini söyledi.

Normal doğumun bir ekip işi olduğunu vurgulayan Yaman, bu ekip güçlendirilmeden sezaryenden normal doğuma geçişin sağlanamayacağını ifade etti. Hastanede gerçekleşen doğumların canlı doğumlar içindeki oranının İstanbul'da yüzde 93'e düştüğünü, bir önceki yıl yüzde 97,6 olduğunu belirten Yaman, Türkiye ortalamasının da yüzde 96'ya gerilediğini söyledi.

"38 BİN PERSONEL ALIMINDA HANGİ BRANŞLARA YER VERİLECEK?"

Sağlık Bakanı'nın 38 bin personel alımı sözü verdiğini anımsatan Yaman, sabahki sunumda alımın yakın zamanda yapılacağının belirtildiğini söyledi. Yaman, personel alımında yalnızca toplam sayının değil, hangi sağlık meslek gruplarına ne kadar kadro ayrılacağının da önemli olduğunu vurgulayarak, "40 sağlık meslek grubu, hepsi alım bekliyor. Ağırlığı bir gruba verip diğer gruplarda beşer onar alım yapmanız asla kabul edilebilir değil" dedi.

Bakanlığın sunumunda yeni binalar ve proton cihazının anlatıldığını ancak insan kaynağına yatırım konusunda yeterli açıklama yapılmadığını savunan Yaman, diş hekimliği alanındaki sorunların da sunumda yer almadığını söyledi.

Yaman, son bir yılda özel sektördeki diş hekimi sayısının 2 bin 211 arttığını, kamuda ise yalnızca 160 diş hekimi artışı olduğunu belirtti. Eczacı sayısının kamuda yalnızca 12 kişi arttığını kaydeden Yaman, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinden fazla mezun verildiğini, buna karşın istihdam sorunlarının çözülmediğini ifade etti.

Sağlık yönetimi mezunlarının büro personeli olarak çalıştırıldığını, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının atama beklediğini söyleyen Yaman, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin taşeron sistemlerle yürütüldüğünü, bu alanlarda eğitim alan teknikerlerin ise işsiz kaldığını dile getirdi. Evde bakım ve yaşlı bakım teknikerlerinin de atama beklediğini belirten Yaman, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini ve hekimlerin emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesini istedi.

ENGELLİ İSTATİSTİKLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜ GÜNDEME GETİRDİ

Sağlık istatistikleri yıllığında 2024 yılından itibaren engelli istatistiklerine yer verilmesini olumlu bulduğunu belirten Yaman, buna karşın çocuklar için özel gereksinim raporları (ÇÖZGER) ile erişkin engelli raporlarında 2023'ten itibaren dikkati çekici düşüş yaşandığını söyledi. Yaman, bu düşüşün raporlama süreçlerindeki değişikliklerle bağlantılı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli istatistikleri konusunda ortak ve uyumlu veri kullanması gerektiğini ifade etti.

"DİSİPLİN DOSYALARI BEKLİYOR, YENİ DÜZENLEME YAPILMADI"

Anayasa Mahkemesi'nin Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39'uncu maddesinin iptal edildiğini ve kararın yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Yaman, yeni bir düzenleme yapılmadığı için çok sayıda disiplin dosyasının beklediğini söyledi.

İptal edilen maddenin hekimlik meslek etiği ilkelerine aykırı davranışlar nedeniyle verilecek disiplin cezalarını düzenlediğini belirten Yaman, bekleyen dosyalar arasında yenidoğan çocuk hekimlerine ilişkin dosyaların da bulunduğunu ifade etti. Konuyla ilgili kanun teklifini verdiklerini belirten Yaman, Bakanlıktan ivedilikle çözüm üretilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin toplam bütçe içindeki payının 2026 yılında yüzde 7,8 iken 2027 yılında yüzde 7,2'ye gerilediğini belirten Yaman, bütçenin yüzde 70'inin tedavi edici hizmetlere ayrıldığını ve vatandaşların cepten sağlık harcamalarının giderek arttığını söyledi. Yaman, "Bu sağlık bütçesi kabul edilebilir değildir" dedi.

Kaynak: ANKA