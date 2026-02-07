Haberler

Irlamaz Çayı taştı, Turgutlu Ovası su altında kaldı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili sağanak yağışlar sonucu Irlamaz Çayı taştı. Taşkın sonrası yaklaşık 450 hektarlık tarım arazisi su altında kaldı, çiftçiler zor durumda kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgedeki zararın önüne geçmek için çalışmalara başladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Irlamaz Çayı taştı. Taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Gediz Nehri'nden sonra Irlamaz Çayı da taştı. Taşkın sonrası yapılan ilk tespitlere göre Turgutlu Ovası'nda yaklaşık 450 hektarlık alan suyla kaplandı. Bölgedeki tarım arazilerinin büyük zarar gördü. Ovadaki tarımsal üretimi olumsuz etkileyen taşkın, çiftçileri zor durumda bıraktı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle taşkının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bölgede set güçlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
