İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi

Hazırlık maçında sahasında Sırbistan'ı ağırlayan İspanya, etkili oyunuyla rakibini 3-0 mağlup etti.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede gol perdesini 16. dakikada Mikel Oyarzabal açtı. İlk yarının sonlarına doğru bir kez daha sahneye çıkan yıldız oyuncu, 43. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

SKORU MUNOZ BELİRLEDİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 72. dakikada Victor Munoz'un golüyle skoru 3-0'a getirdi ve karşılaşmadan net bir galibiyetle ayrıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, bir sonraki hazırlık maçında 31 Mart'ta Mısır ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün Suudi Arabistan ile sahaya çıkacak.