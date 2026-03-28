İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya

Hazırlık maçında nefesleri kesen bir karşılaşma yaşandı. Almanya, deplasmanda İsviçre'yi 4-3 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. İsviçre, Ndoye ve Embolo'nun golleriyle iki kez öne geçse de Almanya her seferinde geri dönmeyi başardı. Almanya'nın yıldızı Florian Wirtz, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Wirtz, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu.

NEFES KESEN KARŞILAŞMA

St. Jakob-Park'ta oynanan mücadele adeta gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi İsviçre, Ndoye ve Embolo'nun golleriyle iki kez öne geçse de Almanya her seferinde geri dönmeyi başardı.

WİRTZ MAÇA DAMGA VURDU

Almanya'nın yıldızı Florian Wirtz, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Genç oyuncu, Tah ve Gnabry'nin gollerinde asist yaparken, takımının üçüncü ve dördüncü gollerini de kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Mücadelenin 79. dakikasında İsviçre eşitliği yakalasa da 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Wirtz, attığı golle Almanya'ya galibiyeti getirdi.

SANE İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaraylı Leroy Sane mücadeleye ilk 11'de başlarken 63. dakikada yerini Lennart Karl'a bıraktı. Genç oyuncu, milli formayı ilk kez giydi.

Alper Kızıltepe
