Raphinha'da korkulan oldu

Barcelona'nın Brezilyalı yıldız futbolcusu Raphinha, Brezilya-Fransa hazırlık maçında sakatlandı. Kasık bölgesinde sakatlık tespit edilen futbolcunun yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu süre zarfında La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik maçları kaçıracak olan Raphinha, bu sezon 31 maçta 19 gol atarak takımının en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

SAKATLIK MAÇTA GELDİ

ABD'de oynanan Brezilya-Fransa karşılaşmasında ilk yarının ardından oyundan çıkan Raphinha'nın kasık bölgesinden sakatlandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağ arka adalesinde (hamstring) sakatlık tespit edildiği ve tedavi süreci için Barcelona'ya döndüğü ifade edildi. Yıldız futbolcunun yaklaşık 5 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Bu sakatlık sonrası Raphinha'nın La Liga'da Atletico Madrid, Espanyol, Celta Vigo, Getafe ve Osasuna maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e karşı oynanacak iki kritik mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

TAKIMIN EN SKORER İSİMLERİNDEN

Bu sezon 31 maçta 19 gol atan Raphinha, Lamine Yamal'ın ardından Barcelona'nın en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

