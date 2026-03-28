MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter’in istifasıyla sarsılan süreçte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın paylaşımı dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadaki “ajan” çıkışıyla başlayan tartışmaların ardından istifa etmesi MHP’de deprem etkisi yarattı.

"MHP'YE SIZAN AJAN"

Yönter, kısa süre önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullanmış, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşıma parti içinden birçok isim de benzer sertlikte mesajlarla destek vermişti. Tartışmaların ardından Yönter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SARAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.

