MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. MHP'de deprem etkisi yaratan istifanın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’den İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyada 'MHP'ye sızan ajan' ifadelerini kullandıktan sonra görevinden istifa etti.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yönter'in istifasının ardından sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Suresi 42'nci ayetini paylaştı.

MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter’in istifasıyla sarsılan süreçte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın paylaşımı dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyadaki “ajan” çıkışıyla başlayan tartışmaların ardından istifa etmesi MHP’de deprem etkisi yarattı. 

"MHP'YE SIZAN AJAN" 

Yönter, kısa süre önce yaptığı paylaşımda “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullanmış, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşıma parti içinden birçok isim de benzer sertlikte mesajlarla destek vermişti. Tartışmaların ardından Yönter görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Yönter söz konusu paylaşımının ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Öte yandan kulis bilgilerine göre, Yönter'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle görevi bıraktığı iddia edildi.

SARAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından Oktay Saral, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim’in İbrahim Suresi 42’nci ayetini paylaştı.

Saral paylaşımında, “Rasûlum! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları cezalandırmayı, dehşetten gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir.(İbrahim 42.)” ifadelerine yer verdi.

İran savaşı sürerken Trump'dan dikkat çeken Türkiye sözleri

Savaş sürerken Trump'dan Türkiye sözleri! Bakın bizden ne istemiş
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi

Türkiye'de yaşayan Markova bir konuda çok şikayetçi
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi

Öve öve bitiremiyordu, hızla tükenince etekleri tutuştu
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi

Türkiye'de yaşayan Markova bir konuda çok şikayetçi
İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu

Bir hafta önce emekli olmuştu! Korkunç şekilde can verdi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler