Haberler

4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılı geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek için ilk kez oligarklardan doğrudan bağış istediğini iddia etti.

  • Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını finanse etmek için ilk kez doğrudan Rus oligarklardan bütçeye katkı talep ettiğini iddia etti.
  • Dağıstan kökenli milyarder Süleyman Kerimov'un savaş bütçesine 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) katkı sunmaya hazır olduğu iddia edildi.
  • Putin'in Donbas bölgesinde tam kontrol sağlanana kadar askeri operasyonların süreceğini açıkladığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi Financial Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı finanse edebilmek için ilk kez doğrudan Rus oligarklara başvurduğunu ileri sürdü.

İddiaya göre Putin, ülkenin önde gelen iş insanları ve milyarderlerini gizli bir toplantıda bir araya getirdi. Bu toplantıda Putin’in, Donbas bölgesinde tam kontrol sağlanana kadar askeri operasyonların süreceğini açık şekilde dile getirdiği öne sürüldü.

PUTİN’DEN İŞ DÜNYASINA DOĞRUDAN MESAJ

Haberde öne çıkan en kritik detay ise Putin’in savaşın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla oligarklardan doğrudan bütçeye katkı talep etmesi oldu. Yaklaşık dört yıldır devam eden savaş sürecinde ilk kez bu kadar net bir çağrı yapıldığı belirtilirken, Putin’in iş dünyasına “tarafınızı belirleyin” mesajı verdiği yorumları yapıldı.

KERİMOV’DAN DEV DESTEK İDDİASI

Toplantıya katılan isimlerden biri olan Dağıstan kökenli milyarder Süleyman Kerimov’un, savaş bütçesine 100 milyar ruble (yaklaşık 55 milyar TL) katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ettiği iddia edildi. Kerimov’un yanı sıra başka bir iş insanının da bu çağrıya olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

PETROL PİYASASINA İRAN VURGUSU

Putin’in görüşmede küresel gelişmelere de değindiği, özellikle Orta Doğu’daki gerilimlerin Rus petrolüne olan talebi artırdığını dile getirdiği öne sürüldü. Ancak bu durumun kalıcı olmadığını vurgulayan Putin’in, “Bu fırsat geçici, planlarımızı buna göre yapmalıyız” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

HEDEF DONBAS’TA TAM HAKİMİYET

Habere göre Putin, askeri hedeflerde geri adım atılmayacağını da net şekilde ortaya koydu. Donbas bölgesinin tamamen kontrol altına alınmasına kadar operasyonların süreceğini belirten Putin’in, oligarklardan da bu süreçte ekonomik destek sağlayarak kritik rol üstlenmelerini istediği kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

