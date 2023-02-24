Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükseldi. AFAD yaptığı açıklamada, 9 bin 136 artçı sarsıntı yaşandığını, 528 bin 146 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, AFAD son durumu aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiği belirtildi. Şu ana kadar 9 bin 136 artçı sarsıntının yaşandığı, deprem bölgesinden 528 bin 146 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

"11 BİN 424 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 13 BİN 224

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 3.455 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 239.977'dir.

38 VALİ DEPREM BÖLGESİNDE

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13.224 aracın görevi devam etmektedir. Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 29 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

13 BİN 177 SORTİ

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçak görev yapmaktadır. Bugüne kadar 13.177 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır.

335 BİN 382 ÇADIR KURULDU

Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 335.382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumları devam etmektedir. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1.914.292'dir.

"370 MOBİL MUTFAK SEVK EDİLDİ"

Türk Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından bölgeye toplam 370 mobil mutfak bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 72.665.488 sıcak yemek, 11.117.619 çorba, 14.359.253 kumanya ve paketli gıda, 30.769.431 su,79.428.296 ekmek, 4.183.160 içecek dağıtımı yapılmıştır.

DEPREMZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR

4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3.410, deprem bölgesi dışında 3.585 personel ve 1.565 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 614.993, deprem bölgesi dışında 296.949 olmak üzere toplam 911.942 kişiye psikososyal destek verilmiştir."

HATAY'DA ART ARDA DEPREM

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, 20 Şubat Pazartesi akşamı 6.4 ve 5.8 ile sallandı. Bu depremlerde hasarlı binalardan eşya almak isteyenlerin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER İZNE TABİ OLACAK

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER İZNE TABİ OLACAK

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.

"KAHRAMANMARAŞ'TA SU ÖRNEKLERİNDEN 176'SI UYGUNSUZ BULUNDU"

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumla ilgili konuştu. Koca, şunları söyledi: "Depremin ilk gününden itibaren su klorlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Su numunelerinin kimyasal analizleri burada Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Alınan su örneklerinden 176'sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyoloji veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Mevcut şartlar itibariyle halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur.

BAKAN KOCA'DAN TETANOS UYARISI

Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanostur. Mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleriyle kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanos aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanos aşıları da yapılmış durumdadır. Çok hafif de olsa depremde yara almışsanız tetanos aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz da sağlık açısından risk taşıyordu. Çalışan ve yakın yerlerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıttık."