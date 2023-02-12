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Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her dakika artıyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 605'e yükseldiğini belirtti.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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