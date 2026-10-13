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Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

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Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
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Fon kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında beşinci kez toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır." denildi.

  • Fon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında beşinci kez toplandı ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin tasfiye sürecini ele aldı.
  • A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin geriye kalan 49 fonunda toplam 34,1 milyar liralık tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
  • Geçen hafta Ziraat Bankası tarafından bu üç şirketin fonlarındaki 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendi.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ederken, Fon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında beşinci kez toplandı. Toplantıda portföy yönetim şirketlerine ilişkin tasfiye süreci ele alındı. Yapılan açıklamada, 3 portföy yönetim şirketine ait geriye kalan 49 fonun toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

FON KURULU, 5. KEZ BİR ARAYA GELDİ

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

"KANUN TEKLİFİNİN YARIN GÖRÜŞÜLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir.

34,1 MİLYAR LİRA İÇİN HAFTA SONU İŞARET EDİLDİ

Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."

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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıufuk bozkır:

kazandıklarını bizimle mi paylaştılar da zararlarina destek çıkıyoruz

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

aynen oyle kimin parasini kime deagitip da hos gorunuyorlat.

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Haber YorumlarıCengiz Demirbaş:

borsadaki kayıplar ne olacak.. Tahta kapatan hisse kâğıtları da var

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

450 bin kişiden 40 bin kişi oda kendi paraları, millet ana parasını bile alamıyor satış vermesine rağmen, devlet bir günde durdurdu. Aradan 1 ay geçti herşey kayıt altındayken hiç bir şey ortaya çıkarılmıyor sanki üstü örtülüyor, acaba ipin ucu kime dokunuyor.

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Haber Yorumlarıfiko-samet:

işçiye emekliye geldimi bütçe yok ama zengin mağduru kurtarmak için devlet seferber sizin adalet anlayışınıza ülke yönetiminde lanet olsun

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Haber Yorumları5djrm6m5yy:

bütçeden verilmiyor o paralar kaçırılan paralar iade edildi

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Haber Yorumlarıabdullah.yldrm84:

BU MİLLETE BU VATANA KİM ZARAR VERDİYSE ADAM AYİRMADAN HAPİS CEZASİ verilmeli .

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Haber Yorumlarıvm9hjwt7jw:

kaynak vatandaş

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