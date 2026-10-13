'Ankara Abisi' olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medyada yürüttükleri yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ile ünlü fenomen Cem Özkök için çarpıcı iddialara gündeme geldi. İki ismin şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri iddia edildi.

ANKARA ABİSİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İddialara göre, hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç çerçevesinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Oyanık tutuklandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oyanık'ın avukatından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli üyelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız ve kıymetli kamuoyu, Müvekkilim Dernek Başkanımız Sayın Yasin Oyanık; hakkında yürütülen Uşak merkezli soruşturma kapsamında, bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdikleri paraların suç teşkil ettiği iddiası kapsamında 09.10.2026 tarihinde göz altına alınmış, ifade işlemleri için Uşak iline sevk edilmiş ve 13.10.2026 tarihinde "Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlaması ile tutuklama kararı verilmesi üzerine, sizleri bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle; tutuklama kararı bir mahkûmiyet hükmü değildir ve isnat edilen suçların işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmez. Dernek Başkanımız Sayın Oyanık suçlamaları kabul etmemekte; açıklamalarının, derneğin mali kayıtlarının ve yardım faaliyetlerine ilişkin belgelerin birlikte değerlendirilmesini istemektedir. İddia edilen konulara ilişkin beyanlarımız savcılığa sunulmuş, savunma ve itirazlarımız soruşturma makamlarına ayrıntılı yapılmıştır.

Ankara Abisi İyilik Derneği, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Gıda, giyim, eğitim, sağlık ve barınma alanlarındaki çalışmalarımız, bağışçılarımızın katkıları ve gönüllülerimizin emeğiyle yürütülmüştür. Bu faaliyetlerin gerçekliği ve bağışların kullanımı; banka hareketleri, faturalar, yardım ve teslim kayıtları üzerinden incelenebilir. Derneğimizin yaklaşımı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için ilgili bilgi ve belgelerin yetkili makamlara usulüne uygun şekilde sunulmasıdır.

"PARA TRANSFERLERİ MALİ İNCELEMENİN KAPSAMINDA"

Soruşturmanın önemli bir bölümünü, dernek hesaplarına gelen bazı transferlerin kaynağına ilişkin iddialar oluşturmaktadır. Bu iddialar ile dernek yöneticilerinin söz konusu kaynağı bilerek ve suç amacıyla hareket edip etmediği, ayrı ayrı araştırılması gereken hususlardır. Derneğin yardım faaliyetleri yanında, harcanmayan kaynakların hesaplarda ve dernek adına kayıtlı varlıklarda bulunması da mali incelemenin kapsamındadır. Bu nedenle kamuoyuna eksik, kesinliği bulunmayan veya yanıltıcı açıklamalar yapılmamasına özen gösteriyoruz.

Üyelerimizin ve bağışçılarımızın bilgi edinme beklentisini anlıyoruz. Yardım faaliyetlerimizin mevcut hukuki ve fiili koşullar altında nasıl yürütülebileceği savcılığın herhangi bir tedbir uygulama ihtimaline göre değişecek olup, dernek faaliyetleri konusunda herhangi bir tedbir uygulanmaması durumunda, faaliyetlerin devamı yönetim kurulumuzca değerlendirilecek; faaliyetlerin durumu ve üyelerimizi ilgilendiren gelişmeler resmi iletişim kanallarımızdan duyurulacaktır. Yardım alan kişilerin mahremiyeti ve soruşturmanın gizliliği korunacaktır.

Basın kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarından, henüz yargısal olarak kesinleşmemiş iddiaları hüküm gibi sunmamalarını; Sayın Oyanık'ın, dernek çalışanlarının, gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın itibarını etkileyebilecek paylaşımlarda doğrulanmış bilgileri esas almalarını rica ediyoruz. Yargı sürecine saygımızı koruyarak, soruşturma makamlarına ve savcılığa, gerekli tüm bilgilendirmeler yapılacak olup, savunmanın ve bütün delillerin eksiksiz değerlendirileceğine inanıyoruz."

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