Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasında, "Tera" bağlantılı avukatlık iddiaları üzerinden yeni bir tartışma patlak verdi. Gökçek, Ağırel'e Avukat Sakine'nin kendisini de temsil edip etmediğini sorarak, elindeki belgeyi yayımlamak için açık rıza istedi. Gökçek'in “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” çağrısı polemiğin seyrini tırmandırdı.
- AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazeteci Murat Ağırel'e fon soruşturmasının odağındaki Tera Yatırım ile bağlantılı olduğu öne sürülen avukat Sakine üzerinden seslendi.
- Gökçek, Tera'nın avukatı olduğunu söylediği Sakine'nin aynı zamanda Murat Ağırel'in de avukatlığını yaptığını öne sürdü.
- Gökçek, Ağırel'in sesinin bulunduğunu ileri sürdüğü bir belgeyi yayımlamak için gazeteciden KVKK kapsamında açık rıza istedi.
Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gazeteci Murat Ağırel'e fon soruşturmasının odağındaki Tera Yatırım ile bağlantılı olduğu öne sürülen avukat Sakine üzerinden seslendi. Ağırel'in de aynı avukat tarafından temsil edilip edilmediğini soran Gökçek, elinde bulunduğunu söylediği bir belgeyi yayımlamak için gazeteciden açık rıza istedi. Gökçek, “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” ifadelerini kullandı.
TERA VE AVUKAT SAKİNE ÜZERİNDEN TARTIŞMA
Osman Gökçek, yaptığı açıklamada fon meselesinin sorumluluğuna ilişkin değerlendirmesinde Tera'yı işaret ettiğini, şirketin avukatı olduğunu söylediği Sakine'nin aynı zamanda Murat Ağırel'in de avukatlığını yaptığını öne sürdü. Gökçek, Ağırel'in bu iddiaya itiraz ettiğini belirterek elinde gazetecinin sesinin bulunduğu bir kayıt olduğunu ileri sürdü.
“AÇIK RIZANI SORUYORUM”
Gökçek, Murat Ağırel'e yönelttiği açıklamada, “Tera'nın avukatı Sakine, senin de avukatlığını yapıyor mu?” diye sordu. Ağırel'in böyle bir durumun olmadığını iddia etmesi halinde kendisiyle ilgili bir belgeyi yayımlamasına izin verip vermediğini açıklamasını istedi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ilişkin hassasiyeti gerekçe göstererek açık rıza talep eden Gökçek, “Kaçamak değil, net cevap bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Gökçek'in açıklamalarında yer alan avukatlık ilişkisi ve ses kaydına ilişkin iddialar konusunda tarafların açıklamaları ve belgenin içeriği ayrıca değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.