İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Hatırlanacağı üzere MHP Lideri Devlet Bahçeli, geride bıraktığımız günlerde Başkan Hacıosmanoğlu'na desteğini açıklamıştı.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.
- Ziyaret, Bahçeli'nin Hacıosmanoğlu ve yönetimine yönelik destek açıklamasının ardından gerçekleşti.
- Görüşmede Türk futbolunun mevcut durumu ve gelecek vizyonu ele alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti.
HACIOSMANOĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ziyaret, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine yönelik yaptığı güçlü destek açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bahçeli, Türk futbolunda kaostan ziyade huzur, adalet ve tarafsızlığın hakim olması gerektiğini vurgulayarak, Hacıosmanoğlu'na "Başarı dileklerimle, yalnız değilsin." notuyla çiçek göndermişti.
GÖRÜŞMEDE TÜRK FUTBOLU ELE ALINDI
Görüşmede, Türk futbolunun mevcut durumu ve gelecek vizyonunun ele alındığı belirtildi. Görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, Bahçeli’ye Türk futboluna ve federasyon çalışmalarına verdiği değerli desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.
TFF'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi." denildi.