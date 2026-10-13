İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti.

HACIOSMANOĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ziyaret, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine yönelik yaptığı güçlü destek açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bahçeli, Türk futbolunda kaostan ziyade huzur, adalet ve tarafsızlığın hakim olması gerektiğini vurgulayarak, Hacıosmanoğlu'na "Başarı dileklerimle, yalnız değilsin." notuyla çiçek göndermişti.

GÖRÜŞMEDE TÜRK FUTBOLU ELE ALINDI

Görüşmede, Türk futbolunun mevcut durumu ve gelecek vizyonunun ele alındığı belirtildi. Görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, Bahçeli’ye Türk futboluna ve federasyon çalışmalarına verdiği değerli desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

TFF'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi." denildi.

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