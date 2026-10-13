Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 4-1 kazandı.

PEDRI'NİN ŞUTU UĞURCAN'DA

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu.

BİR GOL DAHA GELDİ ANCAK OFSAYT

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

BARCELONA SKORU DENGELEDİ

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

KATALAN DEVİ İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

50. dakikada Barcelona, 2-1 öne geçti. Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Fermin Lopez kafayla dokundu ve topu ağlara gitti.

BARCELONA FARKI ARTIRDI

53. dakikada Barcelona'dan bir gol daha geldi. Yamal sağ kanattan ceza sahasına girdi. Eren Elmalı müdahale etmek istedi ancak top yeniden Yamal'ın önünde kaldı. Yamal, Gordon'a pasını verdi. Gordon dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

RAMS PARK'TA BEŞİNCİ GOL DE GELDİ

65. dakikada skor 4-1 oldu. Yamal pasını Gabriel Jesus'a aktardı. Jesus'un müdahalesinin ardından seken topa Adeyemi gelişine vurdu ve topu köşeden filelerle buluşturdu.

GALATASARAY KENDİ EVİNDE MAĞLUP

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Barcelona kazandı. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'ndeki ikinci maçında da puan alamadı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, puanını 6'ya çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına gidecek. Barcelona, PSG ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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