Haberler

Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YENİ Parti Lideri Özgür Özel’in babasından dilediği özrü kabul etmedi. Muhalefetin kendisine ve ailesine yönelik iddialarına çok sert yanıt veren Göktaş, yaşananları "ucuz siyaset" olarak niteledi. İddia sahiplerini istifaya çağıran Bakan Göktaş, açtığı tazminat davasını kazanırsa elde edilecek geliri Aile ve Gençlik Fonu’na bağışlayacağını açıkladı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi ve ailesine yönelik iddialar nedeniyle yaptığı özrü kabul etmedi.
  • Göktaş, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
  • Göktaş, iddialarla ilgili kazanacağı tazminat tutarını Aile ve Gençlik Fonu'na aktaracağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in özür açıklamaları ile muhalefetin kendisi ve ailesine yönelik iddialarına çok sert tepki gösterdi. Özgür Özel’in günlerdir babasına ulaşarak özür dilediğini belirten Bakan Göktaş, bu özrü kabul etmeyerek muhalefetin izlediği politikayı "ucuz siyaset" olarak niteledi.

"İSPAT EDEMİYORSA İSTİFA ETSİN" DEDİ, ÇAMUR SİYASETİ VURGUSU YAPTI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasına değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ucu kime dokunursa dokunsun gereğinin yapılacağı yönündeki net tutumunu hatırlattı. Özlale'nin delilleri olduğunu iddia etmesi üzerine zamanında "İspat edemiyorsa istifa etsin" çağrısında bulunduğunu anımsatan Bakan Göktaş, sürecin devamını şöyle özetledi:

"Edemedi, etmez. Saatler sonra utanç verici bir açıklama yaptı. Ne bir özür, ne bir imtina, hiçbir şey yok. Utanmadan 'Bakan'a birkaç dakikalık mağduriyet yaşatmışız' diyor. Utanma duygusu yok, arlanma duygusu yok. Tamamen çamur siyaseti."

"ÖZGÜR ÖZEL GÜNLERDİR BABAMIN ELLERİNDEN ÖPÜP ÖZÜR DİLİYOR"

YENİ Parti Lideri Özgür Özel’in özür hamlesine ve aile üzerinden yürütülen siyasete de sert çıkan Göktaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün Özgür Özel bir açıklama yapıyor. Günlerdir babamın ellerinden öpüyor ve özür diliyor. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Bir aileye bu kadar saldırılabilir mi? Bu kadar ucuz siyaset yapılabilir mi?" 

Göktaş, "şahsımı ve ailemi hedef alan bu kirli siyasete asla müsamaha göstermeyeceğim. İddialarını ispatlayamayanlar, attıkları iftiraların hesabını hukuk önünde verecektir." ifadelerini kullandı. 

TAZMİNATI AİLE VE GENÇLİK FONU'NA AKTARACAK

İddiaları ilk gün belgeleriyle yalanlamasına rağmen muhalefete yakın basının konuyu köpürtmeye devam ettiğini söyleyen Göktaş, amacın kamuoyu güvenini zedelemek ve kendisini itibarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Bakan Göktaş, kazanacağı tazminat tutarını Aile ve Gençlik Fonu'na aktaracağını duyurdu.

İlgili Haberler
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili varDEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var
SPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntıSPK’nın tasfiye listesindeki kripto borsalarında dikkat çeken ayrıntı
Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu yandaşlar yazdığımız yorumları engelliyorsunuz bari üyelikten çıkmak için bir sistem ekleyinde ayrılalım. sansürcü yandaşlar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Kabul etmiyorsa özrünü geri alsın bence

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah:

Kamudaki özrün adı " sehven" dir. Savcılık makamı ble onlarca ismi listeden sehven yazılmış diedi çıkardı. Savcılar istifa mı etti!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnd And:

Kaş Belediyesindeki Baklava Kutusundan Avrolar çıkıyor bende aksi Video var dedi. Hala bekliyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSlm:

o değilde kazandığı parayı FONA verecekmiş :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi

İstanbul'daki kuru dere yağmurda adeta delirdi! Korku saçtı
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı