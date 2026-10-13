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Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var

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Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'da kaleci Joan Garcia'nın evine hırsız girdi. Polis ekipleri, Garcia dışında Jules Kounde'nin de evinin etrafında keşif yapıldığını belirledi. Olaylarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona’da dev maç öncesinde hırsızlık şoku yaşandı. 

HIRSIZLARIN HEDEFİNDE GARCIA VE KOUNDE VAR

Katalan ekibinin kalecisi Joan Garcia’nın evine girerek hırsızlık yapan ve Jules Kounde’nin evinin etrafında keşif yaptığı belirlenen  şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Katalonya Özerk Polisi (Mossos d'Esquadra), Garcia’nın Baix Llobregat bölgesindeki evinde gerçekleşen soygun da dahil olmak üzere bölgedeki konut hırsızlıklarına karıştıkları tespit edilen 58 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİN ETRAFINDA KEŞİF YAPTILAR

Soruşturmada ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde’nin evinin etrafında da keşif yaptıkları ancak içeri giremedikleri belirlendi. Polisin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıoktay kucukcan:

ne boş haber Allah aşkına tutuklamalar var deyince sanki futbolcuları tutuklamislar algısı yapılmış .

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Haber Yorumlarıerdalyldz89:

Bu ne saçma başlik

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Haber YorumlarıAdem Ozeren:

Biri dese ki gsli birileri barcelona oyuncuların motivasyonunu dağıtmak için yaptı.. Ben şaşırmam şahsen, ya siz?

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Haber YorumlarıMesut Yasar:

Mehmet Agarin adamlarıdır

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Haber Yorumlarıatakan oskay:

Kesin combomludur...

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Haber YorumlarıFeridun Toprak:

seni ben •••

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