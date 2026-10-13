Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da Victor Osimhen, İspanyol basınından Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı santrfor, Katalan ekibinin mevcut performansını değerlendirdi ve övgüler yağdırdı.

"ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Barcelona'nın mevcut olarak dünyanın en iyi takımı olduğunu ifade eden Osimhen, ''Barcelona’nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi. Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız.'' dedi.

''MUHTEŞEM OLACAK''

Sözlerine devam eden Nijeryalı golcü, ''Topa çok fazla hakim oluyorlar, bu yüzden bu tür maçlarda belli bir direnç göstermek gerekiyor. Barcelona maçı zor olacak. Ama dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşlarım gibi ben de bu karşılaşma için çok heyecanlıyım. Hazırız; maçın sonucu ne olursa olsun, başımız dik bir şekilde bu maçtan ayrılacağız. Sahamızda, taraftarımız önünde Barcelona’ya karşı oynamak muhteşem olacak.'' açıklamasını yaptı.

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