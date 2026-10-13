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Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler

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Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler Haber Videosunu İzle
Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
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Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da Victor Osimhen, rakibi için dikkat çeken bir yorum yaptı. Barcelona'nın formuna dikkat çeken Osimhen, ''Barcelona’nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi'' ifadelerini kullandı.

  • Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu olarak İspanyol basınından Sport'a açıklamalarda bulundu.
  • Osimhen, Barcelona'nın şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu söyledi.
  • Osimhen, Barcelona karşılaşması için heyecanlı olduklarını ve maçın sonucu ne olursa olsun başları dik ayrılacaklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da Victor Osimhen, İspanyol basınından Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı santrfor, Katalan ekibinin mevcut performansını değerlendirdi ve övgüler yağdırdı. 

"ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"

Barcelona'nın mevcut olarak dünyanın en iyi takımı olduğunu ifade eden Osimhen, ''Barcelona’nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda dünyanın en iyisi. Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem heyecanla hem de ciddiyetle oynamalı ve hücum bölgesinde baskı kurmalısınız.'' dedi. 

''MUHTEŞEM OLACAK''

Sözlerine devam eden Nijeryalı golcü, ''Topa çok fazla hakim oluyorlar, bu yüzden bu tür maçlarda belli bir direnç göstermek gerekiyor. Barcelona maçı zor olacak. Ama dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşlarım gibi ben de bu karşılaşma için çok heyecanlıyım. Hazırız; maçın sonucu ne olursa olsun, başımız dik bir şekilde bu maçtan ayrılacağız. Sahamızda, taraftarımız önünde Barcelona’ya karşı oynamak muhteşem olacak.'' açıklamasını yaptı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut Erdoğan:

Algı sizin işiniz, siz her sene dünyanın en iyisi ile diğer takımlar köy takımları ile oynar…! ülkeye katkınız Samsun kadar olmadı..! fark yemeseniz kafi…

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Haber YorumlarıKoray ERDOGAN:

geçen senede Juventus için demisti

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