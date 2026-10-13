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İsmail Kartal'dan 5 oyuncusuna sihirli dokunuş

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İsmail Kartal'dan 5 oyuncusuna sihirli dokunuş
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte kadrodaki bazı oyuncuların yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan Ederson, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, yeni sezonda sergiledikleri grafik ile sarı-lacivertli ekibin önemli kozları oldu.

  • Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle Ederson, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'ın performansı arttı.
  • Ederson bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 7 gol yedi, 4 maçta gol yemedi ve Süper Lig'deki son 2 maçta kalesine gelen 11 isabetli şutu kurtardı.
  • Archie Brown bu sezon 2 gol ve 1 asist, İrfan Can Kahveci 10 maçta 2 gol ve 3 asist, Oğuz Aydın 13 müsabakada 2 gol ve 3 asist üretti; Bartuğ Elmaz A Milli Takım kadrosuna yükseldi.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte kadrodaki performans artışı dikkat çekiyor. 

KANARYA'DA 5 İSİM YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan veya kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Ederson, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, yeni sezonda sergiledikleri grafik ile sarı-lacivertli ekibin önemli kozları haline geldi.

EDERSON KALEDE GÜVEN VERİYOR

Geçen sezon eleştirilerin hedefinde olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta kalesinde 7 gol görürken, 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Tecrübeli eldiven, Süper Lig'deki son 2 maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını geçit vermeyerek kurtardı.

BROWN VE İRFAN CAN KENDİNE GELDİ

İsmail Kartal ile hücum yönünü daha da geliştiren İngiliz sol bek Archie Brown, bu sezon ürettiği 2 gol ve 1 asistlik katkıyla takımın hücum organizasyonlarında önemli bir silah haline geldi. Geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asist üreterek toplam 5 gole doğrudan etki etti.

OĞUZ VE BARTUĞ DA KENDİSİNİ HATIRLADI

Yükselişte olan bir diğer isim de Oğuz Aydın oldu. Performansını gözle görülür şekilde artıran yıldız oyuncu, bu sezon görev aldığı 13 müsabakada 2 gol ve 3 asistlik skorer katkı sağladı. Son olarak geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren genç orta saha Bartuğ Elmaz da bu sezona damga vuran oyunuyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım kadrosuna kadar yükselmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Semiz:

Mayıs'ta görüşürüz:)))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

liğin sonunda görürsünüz...saydığınız futbolcuları...gs. önerin hangisini alır...gs. yedeği bile olamaz..

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Haber YorumlarıMurat Türk:

Sütünü soğutma hadiiii!!!!

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Haber YorumlarıAhmet s:

Bi neneye dokunamadı garibimin ne suçu vardı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Türk:

Adı üstünde nene yani bir ayağı çukurda

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