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Mourinho'ya Arda Güler için ses getiren çağrı

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Mourinho'ya Arda Güler için ses getiren çağrı
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Getafe'nin eski futbolcusu Javi Casquero, Arda Güler'in merkez orta sahada, Federico Valverde'nin ise sağ kanatta oynaması gerektiğini savunarak Jose Mourinho'ya dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

La Liga ekibi Getafe'nin eski oyuncusu Javi Casquero, Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında konuşarak teknik direktör Jose Mourinho'ya çağrıda bulundu.

"MBAPPE İLE BİRLİKTE EN YETENEKLİ OYUNCU"

Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yapan Casquero, "Arda, Kylian Mbappe ile birlikte Real Madrid'in en yetenekli oyuncusu. Topu çok kullandığında Madrid'in oyunu da gelişiyor. Önceki sezonlarda bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüş olabilirdik, ancak gelişiyor ve kendisini geliştiriyor. Orta sahada Real Madrid'e çok şey katabilir.'' dedi. 

"ARDA MERKEZ ORTA SAHADA OYNAMALI

Sözlerine devam eden Casquero, Arda Güler merkez orta sahada oynaması gerektiğini ifade ederek, "Ne kadar ısrar etse ve orta saha oyuncusu olduğunu düşünse de hem o hem de Mourinho, Valverde'nin Real Madrid'in sağ kanadında çok daha iyi olduğunu ve Arda Güler'in merkez orta sahada daha iyi olduğunu anlamalı. Arda merkez orta sahada oynamalı." sözlerini sarf etti. 

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