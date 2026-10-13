TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler

Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki (TFF) başkanvekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa eden Lale Cander, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve mevcut yönetim anlayışına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

''TFF BİR AİLE ŞİRKETİ DEĞİLDİR''

Federasyonun içerisine getirilen isimlere değinen Lale Cander, ''Türk futbolunda büyük bir reform yapmak için yola çıktık. Ancak reformların yerini zamanla dar bir akraba çevresiyle yönetim, iç hesaplaşmalar ve dedikodular aldı. Ben buna itiraz ettim. TFF bir aile şirketi değildir. 85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonunun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır.'' dedi.

''TÜRK FUTBOLUNUN ZAMANINI KAYBETTİK''

Sözlerine devam eden Lale Cander, ''Bana verilen cezayla yönetim içerisinde itiraz eden bir ismin pasifize edilmek istendiğini düşünüyorum. Başkanvekili ve aynı zamanda başkanın şahsi avukatı Fuat Göktaş’ın etkin olduğu hukuk yapılanması ile etik ve disiplin mekanizmalarının bu süreçte nasıl kullanıldığı hukuken denetlenmelidir. Önümüzde hakemlik sistemi, kulüplerin mali yapısı, altyapı, amatör ve kadın futbolu, bahisle mücadele ve bağımsız hukuk kurulları gibi devasa sorunlar vardı. Biz bunlarla uğraşacağımıza kendi içimizdeki insanlarla uğraştık. Küçük hesaplaşmalarla Türk futbolunun zamanını kaybettik.'' sözlerini sarf etti.

''BUGÜN SANDIK KURULSA 30 OY ALAMAZ''

Seçim olması halinde Hacıosmanoğlu'nun destek göremeyeceğini iddia eden Cander, ''TFF Başkanı bugün yeniden sandık kurulsa 30 oy alamaz. Adaylık için gerekli desteğin ve imzaların dahi toplanıp toplanamayacağı tartışılır. Benim meselem koltuk değil. İçeride kalıp yanlış gördüğüm şeylere itiraz ettim. Artık bunun Türk futboluna faydası kalmadı. Kurumsallık, liyakat ve bağımsız hukuk olmadan Türk futbolunda reform yapılamaz.'' şeklinde konuştu.