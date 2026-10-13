Haberler

Sakarya Pamukova'da hizmetliye öğrenci yakınları saldırdı, öğretmen baygınlık geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pamukova'daki ortaokulda iki kız öğrencinin kavgasını ayıran hizmetli, okula gelen öğrenci yakınlarının saldırısına uğradı. Bıçak çekilen arbedede yaralanma olmazken darbedilen hizmetli ile panikleyen öğretmen hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul bahçesinde öğrenciler arasındaki kavgayı ayıran hizmetli, kavga eden öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. Olay esnasında bir öğretmen ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Olay, Fatmahanım Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İki kız öğrencinin kavgasını müdahale ederek ayıran hizmetli R.K., durumu haber alıp okula gelen öğrencinin ağabeyi ve beraberindeki aile fertlerinin saldırısına uğradı. Olay esnasında okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan F.B. ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Öğrenci yakınları tarafından bıçak da çekilen arbedede yaralanma yaşanmazken, darbedilen hizmetli R.K. ve panikleyerek bayılan kadın öğretmen F.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda park yüzünden çıkan kavga kamerada: 'Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz'

'Birbirimizi mi öldürelim' dedi, aldığı cevap kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Çiftçinin merakla beklediği haber geldi! Alım fiyatı belli oldu
Dev market zincirlerinde siber kabus! 5 ülkede daha ortaya çıktı

Dev market zincirlerini felç eden kabus! 5 ülkeye daha yayıldı
Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

Yanlış alarm ülkeyi karıştırdı: Savaş uçakları havalandı
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

Son olanlar başını yaktı! Okan Buruk'tan dev maçta sürpriz karar

Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Paris’te bir yürüdü, milyonluk teklif geldi!
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı