Sakarya Pamukova'da hizmetliye öğrenci yakınları saldırdı, öğretmen baygınlık geçirdi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul bahçesinde öğrenciler arasındaki kavgayı ayıran hizmetli, kavga eden öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. Olay esnasında bir öğretmen ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Olay, Fatmahanım Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İki kız öğrencinin kavgasını müdahale ederek ayıran hizmetli R.K., durumu haber alıp okula gelen öğrencinin ağabeyi ve beraberindeki aile fertlerinin saldırısına uğradı. Olay esnasında okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan F.B. ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Öğrenci yakınları tarafından bıçak da çekilen arbedede yaralanma yaşanmazken, darbedilen hizmetli R.K. ve panikleyerek bayılan kadın öğretmen F.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı