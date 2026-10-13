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İzmir'de toplu zehirlenme şüphesi! Aynı firmanın yemeğini yiyen 80 işçi hastanelik oldu

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İzmir'de toplu zehirlenme şüphesi! Aynı firmanın yemeğini yiyen 80 işçi hastanelik oldu
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemeği tüketen 80 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 5 ayrı hastaneye başvurdu. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yemeklerin hazırlandığı işletmeden numune alındı ve soruşturma başlatıldı.

  • İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • İşçiler Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi olmak üzere 5 ayrı hastaneye başvurdu.
  • Yemeklerin hazırlandığı işletmeden alınan gıda numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının farklı iş yerlerine dağıttığı yemekleri tüketen 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işletmeden gıda numuneleri alındı.

İlçede faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine, çok sayıda işçi hastanelere başvurdu.

İŞÇİLER 5 AYRI HASTANEYE BAŞVURDU

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu belirtildi. Rahatsızlanan işçiler; Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YEMEKLERİN HAZIRLANDIĞI İŞLETMEDEN NUMUNE ALINDI

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerle, işçilerin yaşadığı rahatsızlıkların tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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