CHP’li İnan Akgün Alp, Yahşihan’daki soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı

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CHP Kars Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi İnan Akgün Alp, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan mal varlığı ve mühimmat iddialarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi. Eski imar müdürünün milyonlarca liralık araçları, Bodrum’daki villası ve yatına ilişkin iddiaları sıralayan Alp, belediye başkan yardımcısının üzerine kayıtlı 1630 taşınmaz bulunduğunu ve evinde 11 binden fazla mermi ele geçirildiğini söyledi.

“İMAR MÜDÜRÜNÜN MAL VARLIĞI BELEDİYENİN 4,5 KATINA ULAŞMIŞ”

Meclis kürsüsünden konuşan Alp, Yahşihan Belediyesinin eski imar müdürünün mal varlığına ilişkin iddiaları aktarırken lüks araç ve gayrimenkul alımlarına dikkat çekti.

Alp, eski imar müdürünün kendisine 68 milyon liralık otomobil aldığı, baldızına da aynı değerde bir araç satın aldığı, teyzesi için ise 23 milyon liralık başka bir otomobil aldığı yönündeki iddiaları dile getirdi. Bodrum’da 300 milyon liralık yazlık ve 110 milyon liralık yat bulunduğunu da belirten Alp, incelemelerde eski imar müdürünün mal varlığının belediyenin mal varlığının 4,5 katına ulaştığının ortaya çıktığını söyledi.

BAŞKAN YARDIMCISININ ÜZERİNE 1630 TAŞINMAZ KAYITLI

Alp’in konuşmasında gündeme getirdiği bir diğer konu ise Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı adına kayıtlı taşınmazlar ve evinde ele geçirilen mühimmat oldu.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına 1630 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Yıldıran’ın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 11 bin 312 tabanca fişeği ele geçirildi.

Alp, konuşmasında söz konusu taşınmazların sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Mal varlığını araştırmışlar; İmar Müdürü'nün mal varlığı, belediyenin mal varlığının 4,5 katına ulaşmış. Aynı belediyenin Başkan Yardımcısı'nın üzerine 1630 taşınmaz tespit edilmiş. Evinde de 11 bin tane mermi ele geçirilmiş.”

“WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILACAK MI?”

İnan Akgün Alp, konuşmasının sonunda soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar ile siyasi sorumluluk tartışmasına değindi. Alp, belediye başkan yardımcısının üzerine kayıtlı taşınmazların sayısına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“ Mermiyi ne yapacak bilmiyorum ama 1629 taşınmaz edininceye kadar sessiz kalanlar acaba WhatsApp grubundan çıkarılacak mı, çok merak ediyorum efendim.”

Alp’in bu sözleriyle, belediyeye yönelik soruşturmada ortaya çıkan iddialar karşısında siyasi çevrelerin tutumunu eleştirdiği görüldü.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA NE OLDU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, belediyenin imar işlemleri ve bazı isimlerin mal varlıklarına ilişkin incelemelerle genişletildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında, 24 Eylül 2026’da dört ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da bulunduğu 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İlk operasyonda 16 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 8 Ekim’de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler kapsamında şüpheliler ve yakınları adına kayıtlı toplam 2 bin 31 taşınmaz hakkında el koyma tedbiri uygulandı.