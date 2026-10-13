Bursa'da 56 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motokurye Mehmet Açık'ın cenaze aracına meslektaşlarından eskort

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Bursa'da müşteriye paket götürdüğü sırada motosikletine otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan motokurye Mehmet Açık, tedavi gördüğü hastanede 56 gün sonra hayatını kaybetti. Açık'ın cenazesinin taşındığı araca, onlarca motokurye eskortluk yaptı.

SOL ŞERİTTEN ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza 19 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Motokuryelik yapan Mehmet Açık'ın kullandığı motosiklete, iddiaya göre Yıldırım Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sol şeritten aniden önüne kıran bir otomobil çarptı. Savrulan motosikletten düşüp, kafasını kaldırıma çarpan Açık, ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Açık, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen ve duran kalbi müdahaleye rağmen çalıştırılamayan Mehmet Açık, dün hayatını kaybetti.

MESLEKTAŞLARI SON YOLCULUĞUNA EŞLİK ETTİ

5 yaşında bir çocuğu olduğu belirtilen Mehmet Açık, sanal medyadan yapılan çağrıyla gelen motokurye meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Müminler Camii'nde kılınacak namaz için tabutu götüren cenaze nakil aracına eskortluk eden onlarca motokurye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Açık, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı