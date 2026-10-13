Haberler

Bursa'da 56 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motokurye Mehmet Açık'ın cenaze aracına meslektaşlarından eskort

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da 56 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motokurye Mehmet Açık'ın cenaze aracına meslektaşlarından eskort Haber Videosunu İzle
Bursa'da 56 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motokurye Mehmet Açık'ın cenaze aracına meslektaşlarından eskort
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 19 Ağustos'ta paket götürürken motosikletine otomobil çarpan motokurye Mehmet Açık, hastanede 56 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 5 yaşında bir çocuk babası olduğu belirtilen Açık'ın cenaze aracına, sosyal medyadan yapılan çağrıyla gelen onlarca motokurye meslektaşı eskortluk yaptı.

  • Bursa'da motokurye Mehmet Açık, 19 Ağustos'ta Bilginler Caddesi'nde bir otomobilin motosikletine çarpması sonucu ağır yaralandı.
  • Kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Açık, 56 gün sonra hayatını kaybetti.
  • Açık'ın cenaze aracına onlarca motokurye meslektaşı eskortluk etti ve cenaze Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bursa'da müşteriye paket götürdüğü sırada motosikletine otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan motokurye Mehmet Açık, tedavi gördüğü hastanede 56 gün sonra hayatını kaybetti. Açık'ın cenazesinin taşındığı araca, onlarca motokurye eskortluk yaptı.

SOL ŞERİTTEN ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza 19 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi'nde meydana geldi. Motokuryelik yapan Mehmet Açık'ın kullandığı motosiklete, iddiaya göre Yıldırım Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sol şeritten aniden önüne kıran bir otomobil çarptı. Savrulan motosikletten düşüp, kafasını kaldırıma çarpan Açık, ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Açık, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Entübe edilen ve duran kalbi müdahaleye rağmen çalıştırılamayan Mehmet Açık, dün hayatını kaybetti.

MESLEKTAŞLARI SON YOLCULUĞUNA EŞLİK ETTİ

5 yaşında bir çocuğu olduğu belirtilen Mehmet Açık, sanal medyadan yapılan çağrıyla gelen motokurye meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Müminler Camii'nde kılınacak namaz için tabutu götüren cenaze nakil aracına eskortluk eden onlarca motokurye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Açık, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
İnegöl'de 2 milyon liralık altın hırsızlığı

Evden çaldığı altının miktarı dudak uçuklattı
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarayda hayatın da kuralları var! İşte kraliyet ailesinin uyması gereken gelenekleri

Taç var, özgürlük sınırlı! İşte sarayın az bilinen kuralları
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Galatasaray yönetimi, Barcelona'yı Galatasaray Adası'nda ağırladı

Güne damga vuran buluşma! Krallar gibi ağırlandılar
TFF'den istifa eden Lale Cander'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler

TFF'den istifa eden Lale Cander'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor

Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber! Sağlıkta bir dönem sona eriyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi