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Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

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Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt Haber Videosunu İzle
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
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Azerbaycan'da devlet okullarında öğrenci ve öğretmenlere yönelik getirilen başörtüsü yasağına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili vekillere Bakü'den yanıt geldi. Azerbaycan devlet televizyonu AZTV'de yayımlanan haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü düzenlemesine Türkiye’den tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili milletvekillerine Bakü’den yanıt geldi. Azerbaycan devlet televizyonu AZTV’de yayımlanan haberde, Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE SAYGI GÖSTERİN"

Haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden yapılan açıklamada ise, eğitim kurallarının laiklik ve eşitlik ilkelerine dayandığı savunuldu. Türkiye’ye, Azerbaycan’ın içişlerine müdahale olarak görülen tutumdan vazgeçme çağrısı yapıldı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıİlhami TÜLEK:

Uzun zamandır diyorum. Azerbaycan gerek İsrail konusunda gerek Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerinde zaten öyle çokta kardeş ülke gibi davranmıyordu. Başörtüsü konusunda "Takke düştü kel göründü" mü oldu acaba?

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Haber YorumlarıMehmet İşlek:

Baş örtüsüne saygı duymayanlara bak, Utanmadan saygı bekliyorlar, yazıklar olsun…

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

İyide bize ne Azerbaycan'ın yasaları kuralları. O işi kendileri düzeltecek aynı bizim yaptığımız gibi. Bak Kılıçdaroğlu günah çıkartıyordu bugün.

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Haber Yorumlarıhakinen6321:

alın size tek millet iki devlet, burdamisin kzzlkurt a sena

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Haber YorumlarıSktgdn:

Kesinlikle doğru, size ne başka bir devletin içişleri ne karışmak, yaşıyorsan dinini içinde yaşa, akp nin bu yaptığı göz boyamak. Zaten ülkenin yarısını dinden soguttular şimdide başka devletlere bulasiyorlar. Herkes işine baksın

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