Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

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Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü düzenlemesine Türkiye’den tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Partili milletvekillerine Bakü’den yanıt geldi. Azerbaycan devlet televizyonu AZTV’de yayımlanan haberde, Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"AZERBAYCAN'IN İÇ İŞLERİNE SAYGI GÖSTERİN"

Haberde, "Azerbaycan’ın egemenliğine ve iç işlerine saygı gösterin. AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in partisi Yeni Azerbaycan Partisi'nden yapılan açıklamada ise, eğitim kurallarının laiklik ve eşitlik ilkelerine dayandığı savunuldu. Türkiye’ye, Azerbaycan’ın içişlerine müdahale olarak görülen tutumdan vazgeçme çağrısı yapıldı.

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Kaynak: Haberler.com