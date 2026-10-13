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Kırıkkale'de elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki kişi akıma kapılarak öldü

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Kırıkkale'de Ahılı köyü Ömerli mevkisinde 66 yaşındaki kişi henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı. Akıma kapılarak direkten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Ahılı köyü Ömerli mevkisinde Zekeriya Doğan (66) henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğine çıktı. Doğan, bir süre sonra akıma kapılarak direkten düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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