Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde gözler futbolcuların stada gelişine çevrildi. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ise tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

ŞIK GÖZLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Siyah kıyafeti ve şık gözlüğüyle stada gelen Lamine Yamal'ın rahat tavırları dikkat çekti. Genç futbolcunun karşılaşma öncesindeki sakin görüntüsü, sosyal medyada futbolseverlerin ilgisini topladı.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Yamal'ın stada giriş yaptığı anların paylaşılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, genç yıldızın rahatlığına vurgu yaptı. Görüntülere yapılan "Çok rahat, çok profesyonel" yorumu öne çıktı.

Barcelona'nın genç yıldızı, Galatasaray karşılaşması öncesinde bu kez sahadaki performansıyla değil, stada gelişindeki tarzı ve rahatlığıyla gündeme geldi.

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Kaynak: Haberler.com