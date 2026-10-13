Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir polis memurunun öldürülmesi, silahlı saldırılar ve uyuşturucu bağlantılı şiddetle mücadele eden kentteki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

POLİS CİNAYETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Brüksel Savcısı Julien Moinil, Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan kentte bir polis memurunun görev sırasında öldürülmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığını ve birden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Moinil, silahlı kişilerce gasbedilen bir araca yönelik operasyonda bir polis memurunun başından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Araçta uyuşturucu da bulunduğunu belirten Moinil, bu konuda ayrı bir soruşturma açıldığını kaydetti.

Moinil, soruşturmanın sürdüğünü vurgulayarak, şüpheliler hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da polislerin başkalarının güvenliğini sağlamak için her gün risk aldığını belirterek, kamu görevlilerinin bu sorumluluğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

SİLAHLI SALDIRILAR VE UYUŞTURUCU BAĞLANTILI ŞİDDET

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Federal polis verilerine göre, başkentin 19 belediyesinde 2026'nın ilk yedi ayında 57 silahlı saldırı kaydedilmiş, bu olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

Kentte 2025 yılının tamamında ise 101 silahlı saldırıda 8 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.

Ağustos ayında Saint-Gilles, Anderlecht ve Molenbeek ilçelerinde meydana gelen silahlı olaylarda bazı kişiler yaralanmış, Anderlecht'te bir polis karakoluna Kalaşnikof tipi silahla ateş açılmıştı.

Saint-Gilles'de birkaç gün içinde peş peşe silahlı saldırılar yaşanması üzerine yerel makamlar, uyuşturucu bağlantılı şiddete karşı daha güçlü önlemler alınması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA