NOEL BABA KİLİSESİ'NDE YENİ KEŞİF; MEZARININ YERİ VE AYAK BASTIĞI ZEMİN BULUNDU

"Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirlendi. Mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulgu olduğunu açıklayan Prof. Dr. Osman Eravşar, kazılarda da Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kilisenin, Orta Çağ döneminde denizin yükselmesiyle sular altında kalan Aziz Nikolaos'un psikopos olduğu erken dönem kilisesinin üzerine 7'nci- 8'inci yüzyılda yapıldığına dikkat çekti. Eravşar, yeni keşiflerin Aziz Nikolaos'un yaşadığı döneme ait alüvyonlar altında kalan erken dönem kilisesine ait olduğunu söyledi.

1970'TE UYGULANAN ŞAP ZEMİN KALDIRILDI

AZİZ NİKOLAOS'UN AYAK BASTIĞI ZEMİN

EN ÖNEMLİ KEŞİF VE BULGU

KUBBEDEKİ AÇIKLIK DETAYI

AYNI RİTÜEL

"NOEL BABA'DAN KALINTILAR OLABİLİR"

LAHDİ MEZARINDAN ÇIKARILIP, TAŞINMIŞ

"NOEL BABA'NIN SON MEKANI"