Bilecik'te 4 yıldır köy kahvehanesini çalıştıran 3 çocuk annesi Ayşe Sünetci, "Kadınların her istediği zaman her şeyi yapabileceklerini gösteriyoruz" dedi.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde köy kahvehanesini çalıştıran Ayşe Sünetci'yi azmi ve gayretiyle takdir topluyor. Köyün meşhur Çukurören biberinin dizim sonrasını görüntülemek için gelen fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan Sünetci, herkesin kendisini hayretle ve takdirle karşıladığını anlattı. Sünetçi, "İlk defa görenlere çok değişik geliyor. Yani hep erkeklere alışkın oldukları için şaşırıyorlar ilk başta. Sonra çok memnun olduklarını söylüyorlar. Çok sevdikleri bir kadının nasıl başarılı, nasıl ayakta durduğunu, nasıl gayret gösterdiğini, nasıl çabaladığını söylüyorlar. O yüzden çok memnunum. Kadınların her istediği zaman her şeyi yapabileceklerini gösteriyoruz" dedi.

"Kadınlar da rahatça gelip oturabiliyor"

Sünetci, "Kahvehaneyi ben işletince kadınlar da rahatça gelip oturabiliyor. Çok memnunlar. Erkeklerden dolayı eskiden işletildiğinde gelip gidemiyorlardı. Şimdi ben işlettiğim için bayanlar rahatlıkla çay içip oturabiliyorlar, balkonun sefasını sürüyorlar" dedi.

"Temizlik, titizlik yönünden ve insanların konuşmalarına daha dikkat ediyorlar"

Müşterilerden Rafet Topal ise "Böyle bir işte, özellikle köy kahvehanesinde kadın eli değmesi elbette ki çok şeyi değiştirdi. Temizlik, titizlik yönünden ve insanların konuşmalarına daha dikkat ediyorlar. Bizim için güzel bir şey oldu. Kadınlar isterse her alanda başarılı olabilirler. En iyi örneğini de zaten köyümüzde görüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı